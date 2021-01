Motion R Design donne une image radicale à la Ford Mustang Mach-E

NOUVOMEUBLE Lampadaire design gris LILLE

Métallique et design, ce lampadaire au look industriel saura donner à votre intérieur un look tendance à côté duquel il ne faut pas passer. Longueur maximale : 140 cm Hauteur : 205 cm Taille du globe : 45 cm. Couleur et matière : acier couleur chrome Fonctionne avec une ampoule type E27 non fournie.