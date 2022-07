Motherland Fort Salem Saison 3 Episode 6 Date de sortie, Spoilers, Liste des épisodes – Tout ce que vous devez savoir

La date de sortie de l’épisode 6 de la saison 3 de Motherland Fort Salem a été officiellement confirmée et, à cause de cela, tous les fans de cette série sont vraiment très excités pour cet épisode à venir car ils veulent savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Après avoir vu ces choses maintenant, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 6 de la saison 3 de Motherland Fort Salem dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 3 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations. liés à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de la saison 3 de Fingertip Zee5

C’est une série américaine et elle a été créée par Eliot Laurence. Le premier épisode de cette série surnaturelle est sorti le 18 mars 2020 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais également dans de nombreux autres pays.

L’intrigue de cette série se déplacera simplement autour de trois personnages nommés Raelle Collar, Abigail Bellweather et Tally Craven et tous les trois sont des sorcières qui sont enrôlées dans l’armée américaine. Vous trouverez cette série dominée par les femmes et elle se déroule dans la persécution des sorcières il y a 300 ans lors des procès des sorcières de Salem. Au fur et à mesure que vous commencerez à le regarder, vous le trouverez plus intéressant.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 4 de la saison 4 de Westworld

Motherland Fort Salem Saison 3 Épisode 6 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 6 de la saison 3 de Motherland Fort Salem. Le nom de cet épisode est « Book Club » et il sortira le 26 juillet 2022. Si vous voulez savoir ce qui va se passer dans cet épisode à venir, vous devrez attendre la date indiquée. Marquez simplement la date et n’oubliez pas de la regarder à la date indiquée.

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

Où regarder Motherland Fort Salem?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est Freeform. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Prime Video et iTunes, et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Vous pouvez également lire sur: WHERE WE CALL HOME SEASON 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Liste des épisodes de la saison 3

Voici la liste des épisodes de cette saison en cours.

Homo Cantus

Le prix du travail

Ah Elaine…

Joyeux Yule !

Cession en session

Club de lecture

Détails du casting

Après avoir tourné autour de tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 6 de la saison 3 de Motherland Fort Salem. Voici la liste des acteurs de la série.

Taylor Hickson comme Raelle Collar

Amalia Holm comme Scylla

Demetria McKinney dans le rôle d’Anacostia Quartermaine

Jessica Sutton comme Tally Craven

Ashley Nicole Williams dans le rôle d’Abigail Bellweather

Lyne Renée comme Sarah Alder

Catherine Lough Haggquist dans le rôle de Petra Bellweather

Diana Pavlovska comme collier Willa

Hrothgar Mathews comme Edwin Collar

Annie Jacob comme Glory Moffett

Sheryl Lee Ralph comme Kelly Wade

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 6 de la saison 3 de Motherland Fort Salem, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 6 de la saison 3 de Motherland Fort Salem, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂