Motherland: Fort Salem – Saison 2 et Date de Sortie !

Motherland: Fort Salem est mises à jour de la saison 2 !

Développé par Eliot Lawrence, Motherland : Fort Salem est une série télévisée américaine dont la première a été diffusée en mars 2020 sur Freeform. La série comporte 10 épisodes. Taylor Hickson, Jessica Sutton et Ashley Nicole Willaims sont filmées dans les rôles de Raelle Collar, Tally Craven et Abigail Bellweather dans le rôle des trois sorcières de l’armée américaine.

« Motherland » : Fort Salem suit Raelle Collar, Abigail Bellweather, et Tally Craven, trois sorcières qui sont enrôlées dans l’armée américaine. Elles s’entraînent à la magie de combat et utilisent leurs cordes vocales pour faire des « graines » ou des « sons de graines », superposant les sons vocaux pour créer de puissants sorts. La série se déroule dans un monde dominé par les femmes, dans lequel les États-Unis ont mis fin à la persécution des sorcières il y a 300 ans, lors des procès de sorcières de Salem, après un accord connu sous le nom d' »Accord de Salem ». Le monde se trouve en conflit avec une organisation terroriste connue sous le nom de Spree, un groupe contre la conscription militaire des sorcières », selon Wikipedia.

Motherland: Fort Salem Saison 2

Quoi de mieux que d’obtenir Everything’s Gonna Be Okay et Motherland : Le Fort Salem se reforme ! Oui, vous avez raison, les deux saisons seront de retour pour la deuxième saison.

Cette information a été transmise par Lauren Corrao, responsable des originaux de Freeform, le 19 mai 2020. Les deux émissions ont été aimées et accueillies de la même façon par les fans et les téléspectateurs. Il est donc très intéressant pour les producteurs de présenter la deuxième saison prochainement.

De plus, les fans étant un public jeune, les émissions les fascineront toujours. Ces émissions auront un impact durable sur la vie des jeunes, car ils ont prévu de bonnes intrigues pour leur laisser de l’audace et de l’énergie. Ils vont agir comme un miroir d’eux-mêmes et leur montrer où ils mènent.

Motherland Fort Salem » est un drame surnaturel qui mêle des éléments de l’âge adulte à l’histoire alternative, à la fantaisie et au féminisme. Comme le décrit The Hollywood Reporter, l’émission « sauvagement ambitieuse et magnifiquement extraterrestre » combine « des voyages de drogue en avion, des orgies pour augmenter la force et une esthétique brillamment nouvelle » pour créer une histoire qui est un « mariage entre le chic militaire et les motifs gothiques ». Cela étant dit, son premier épisode s’est récemment terminé par un final tortueux. Répondons maintenant à la prochaine question inévitable : Y aura-t-il une saison 2 de « Motherland Fort Salem » ? Lisez la suite.

Motherland Fort Salem: Date de sortie de la saison 2

La première de « Motherland Fort Salem » a eu lieu le 18 mars 2020 sur Freeform. Il s'est terminé avec son 10e épisode le 20 mai 2020.

Le 19 mai 2020, un jour avant la fin de la saison 1, Freeform a renouvelé la série pour sa deuxième édition. Le créateur Eliot Laurence a confirmé la nouvelle dans un communiqué, en déclarant « Je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour la chance de continuer à explorer le monde de Motherland Fort Salem. Freeform a été pour nous une maison si fabuleuse, que ce soit au niveau du développement, de la production, de la post-production ou du marketing. Je suis également époustouflé par l’amour que nous avons reçu de nos fans, dont l’excitation et la passion ont joué un rôle énorme dans ce renouveau. Merci, les sorcières ! »

Il a également été confirmé que le prochain épisode est prévu pour une première au début de l’année 2021. Dans le sillage de la pandémie COVID-19, si tout se passe comme prévu, la saison 2 de « Motherland Fort Salem » devrait être présentée en mars 2021.

La distribution de la saison 2 de Motherland Fort Salem : Qui peut en faire partie ? (casting)

La distribution principale de « Motherland Fort Salem » est composée de Taylor Hickson dans le rôle de Raelle Collar, Amalia Holm dans celui de Scylla, Demetria McKinney dans celui d’Anacostia Quartermaine, Ashley Nicole Williams dans celui d’Abigail Bellweather et Lyne Renée dans celui du général Sarah Alder. La saison 2 a été confirmée pour voir l’ensemble des acteurs principaux faire leur retour respectif. La plupart des stars récurrentes, comme Catherine Lough Haggquist (Petra Bellweather), Annie Jacob (Glory Moffett), Kai Bradbury (Gerit Buttonwood), Tony Giroux (Adil), Emilie Leclerc (Izadora), Kylee Brown (Khalida) devraient également faire leur apparition dans la prochaine saison.

Motherland Fort Salem Season 2: Histoire

La finale de la saison 1 voit Raelle, Abigail et Tally obtenir leur diplôme de l’entraînement de base, et accompagner le général Alder pour sauver les sorcières Tarim. Cependant, après leur mission, elles sont attaquées par la Camaria et Raelle est poignardée. Les autres partent en hélicoptère mais Abigail refuse de partir. Anacostia autorise son prisonnier Scylla à partir et la suit, mais découvre que son patron est Willa, la mère de Raelle, qui est toujours en vie.

La saison 2 va approfondir ce monde alternatif et faire la lumière sur ce qui est arrivé à Raelle et Abigail, sur la force qui les a protégées et sur la façon dont l’armée va découvrir un nouveau type de magie majeure, qui deviendra une puissante super-arme. Nous apprendrons également pourquoi Willa a simulé sa mort et son impact sur le voyage de Raëlle. Les Spree et Camaria réaliseront qu’ils devraient cesser de se battre entre eux et se concentrer sur l’ennemi le plus sinistre. Et oui, il y aura de nombreux flashbacks, mettant en valeur l’histoire des États-Unis !