Motherland: Fort Salem: Pourquoi il faut regarder cette série ?!

Son mélange de fantaisie et de drame adolescent peut brouiller le message intéressant d’une série mettant en scène un bataillon de sorcières face au terrorisme

Motherland: Fort Salem: une série plus profond qu’il n’y parait

La sorcellerie et la jeunesse ont un certain attrait dans le domaine de la fiction. La quatrième et soi-disant dernière saison de « The Chilling Adventures of Sabrina » va bientôt sortir, tandis que le remake de « Young and Witches », le film culte des années 1990, se maintient dans les maigres listes de l’époque. Motherland : Fort Salem », la dernière sortie avec les airs et les grâces d’Amazon Prime Video, s’inscrit dans cette tendance en actualisant le thème lié à l’essor de la littérature pour jeunes adultes, un label commercial qui cible le jeune public et dispose déjà de son propre espace dans les grands magasins. Ce drame pour adolescents est l’épine dorsale d’une série de dix épisodes d’environ 45 minutes chacun, qui se déroulent dans une académie militaire de jeunes sorcières qui apprennent à utiliser leurs pouvoirs, des chants surnaturels, avant de combattre à la guerre. La menace est le terrorisme mondial, lié à une organisation secrète qui commet des attaques contre la population civile. Le premier épisode commence fort dans ce sens, avec le suicide de nombreuses personnes qui se jettent dans le vide depuis le dernier étage d’un centre commercial, une séquence choquante qui nous rappelle inévitablement le début de « L’incident », le film de M. N. Shyamalan qui partait d’une excellente prémisse sans résolution correspondante : une avalanche de morts à l’échelle industrielle, sans aucune raison apparente. Des mystères non résolus.

Motherland : Fort Salem » est plus intéressant qu’il n’y paraît. Formellement, il s’aligne sur les séries habituelles des charts des chaînes spécialisées comme SyFy ou Calle 13, des titres comme « Les Magiciens », « Chasseurs d’ombres » ou « Journal de vampires », tout en abordant thématiquement des sagas cinématographiques qui adaptent des phénomènes littéraires comme « Les Jeux de la faim » ou « Divergent ». Cependant, le comportement du trio principal présente quelques rebondissements inhabituels dans ce type de production, qui est spécialement conçue pour un public adolescent. Dans un avenir dystopique, les sorcières de Salem, autrefois hantées, ont transformé les cages en une institution académique où les filles sélectionnées pour la gloire, choisies pour leur lignée magique, se préparent à entrer à l’école de la guerre, prochain maillon de leur voyage pour défendre leur pays, les États-Unis, contre les attaques d’organisations criminelles dont le but est de répandre la terreur sur la planète. Grâce à ces informations, nous pouvons déjà imaginer le parallélisme avec notre réalité et l’intervention du pays des étoiles et des rayures dans les conflits internationaux loin de son territoire, une question qui pousse les trois jeunes nécromanciens à se demander pour qui ils travaillent. Le commandement qu’ils reçoivent n’est pas saint de leur dévouement, ce qui donne lieu à d’intéressants débats idéologiques sur les dommages collatéraux, les hiérarchies et la camaraderie, ainsi que sur l’amitié et les principes.

Mélodrame et action

Les recrues Tally, Raelle et Abigail n’ont pas fini de torpiller le système, mais elles en soulignent les failles et la corruption qui les entoure, ce qui implique que certains personnages qui semblent être des alliés ne le sont pas tant que ça, et vice versa. Bien qu’a priori, à la lecture du synopsis, on puisse s’attendre à une abondance de scènes d’action, elles sont lentes à venir, ce qui ne veut pas dire qu’elles ne sont pas explicites, avec une hémoglobine abondante. Jusqu’au cinquième chapitre, il n’y a pas une bonne raclée, mais il n’est pas nécessaire d’assister à de grandes batailles et à des combats au corps à corps pour s’accrocher à la proposition et s’attacher aux protagonistes et aux problèmes typiques de leur âge. À l’amour, à la douleur et à leurs désirs s’ajoutent la cruauté d’une guerre et les terribles dommages collatéraux. Ils sont entraînés à se battre, mais leur rébellion n’est pas facile à apaiser. Les sorcières, contrairement aux autres mortels, souffrent de la même méfiance que les mutants de « X-Men ». N’oublions pas qu’il y a des siècles, ils ont été brûlés devant le peuple dans un feu de joie public devant la foule, où ils ont reçu toutes sortes d’insultes avant leur dernier souffle. Les racines de la haine sont difficiles à éradiquer.

Eliot Laurence (« Claws ») est le créateur de « Motherland : Fort Salem », dont la conclusion laisse l’intrigue grande ouverte pour les saisons à venir. Certaines livraisons sont plus routinières que d’autres, la série n’est pas exempte d’une certaine superficialité, mais le portrait responsabilisant du trio de sorcières incarné par Taylor Hickson (« Lethal Class »), Jessica Sutton (« My First Kiss ») et Ashley Nicole Williams (« Whisper ») dénote une saine intention de jouer des rôles qui fuient le rôle traditionnel des femmes dans la fiction commerciale d’aujourd’hui. Amalia Holm (« Alena »), Demetria McKinney (« House of Payne ») et Lyne Renée (« Multiple ») complètent le casting principal.

Motherland: Fort Salem: Quelle est la Date de sortie de la saison 2 ?

Il a également été confirmé que le prochain épisode est prévu pour une première au début de l’année 2021. Dans le sillage de la pandémie COVID-19, si tout se passe comme prévu, la saison 2 de « Motherland Fort Salem » devrait être présentée en mars 2021.