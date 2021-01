Mother Only There Are Two: quand la nouvelle série mexicaine sortira sur Netflix

Netflix lancera une nouvelle série mexicaine! Il s’agit de Mère il n’y en a que deux, Protagonisée par Ludwika Paleta et Paulina Goto qui frappera l’écran dans les prochains jours. C’est une comédie qui raconte l’histoire hilarante de deux mamans qui échangent accidentellement leurs bébés. Quand ça sort?

« Ana et Mariana sont deux femmes aussi différentes que l’huile et l’eau. Mais quand elles découvrent qu’une infirmière leur a donné le mauvais bébé, elles décident non seulement d’échanger leurs filles, mais de créer une famille particulière, qui finira par changer leur façon de voir. le monde », est le synopsis officiel du nouveau programme.

Quand Mère seulement il y a-t-il deux premières sur Netflix?

Les neuf chapitres entre 30 et 45 minutes seront disponibles sur la plateforme de streaming à partir de 20 janvier 2021. Carolina Rivera, qui a participé à Luis Miguel, est la créatrice et scénariste de cette série humoristique qui promet. L’aperçu officiel montre deux protagonistes totalement différents qui doivent coopérer dans une situation inhabituelle.







Outre la participation de deux actrices de renom telles que Paleta et Goto, le reste de la distribution principale est composé de: Martín Altomaro, Liz Gallardo, Samantha Orozco, Javier Ponce et Roy Verdiguel. La société de production en charge du projet est Chien bleu et la musique originale est faite par Ximena Sariñana, Dan Zlotnik et Camilo Froideval.

Les interprètes d’Ana et Mariana ils ont confondu tout le monde sur leurs réseaux sociaux en décembre lorsqu’ils ont téléchargé une image d’une échographie. Alors que certains pensaient que les femmes étaient enceintes, d’autres les ont félicitées pour le nouveau défi lancé par un géant du divertissement comme Netflix.. Ludwika a donné naissance à trois enfants et Paulina n’en a pas encore.