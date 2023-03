Mother Mary de A24 à Michaela Coel et Anne Hathaway

Dans une annonce faite par Deadline le mardi 21 mars 2023, il a été révélé que Michaëla Coel (Je peux te détruire) et Anne Hathaway (Eileen, l’instinct maternel) jouera dans le film A24 Mère Marie. Écrit et réalisé par David Lowery (Le chevalier vert), Mère Marie est décrit comme « un mélodrame pop épique » qui suivra la musicienne de Hathaway et sa relation avec le « créateur de mode emblématique » de Coel.





Le film comprendra des chansons originales, écrites et produites par Jack Antonoff et Charli XCX, ainsi qu’une partition originale de Daniel Hart. Ce sera la troisième fois que Lowery collabore avec A24, après Une histoire de fantôme et acclamé par la critique Chevalier vert. Les projets récents de Lowery comprennent Peter Pan et Wendydont la sortie est prévue sur Disney+ le 28 avril 2023.

Mère Marie est cofinancé par A24 et Topic Studios. Le film sera produit par Lowery, Toby Halbrooks et James M. Johnston, aux côtés de Jeanie Igoe de Homebird Prouductions et de Jonas Katzenstein, Maximilian Leo et Jonathan Saubach de augenschein Filmproduktion. Il est prévu d’être tourné en Allemagne et sera financé par Film- und Medienstiftung NRW et le DFFF.





Michaela Coel fait des vagues à Hollywood

Coel a reçu de nombreuses récompenses pour Je peux te détruire. Elle a été la première femme noire à être récompensée par une victoire pour Emmy for Outstanding Writing for a Limited ou Anthology series pour le titre.

Récemment, Coel est apparu dans Black Panther 2: Wakanda pour toujours comme Aneka, membre de la Dora Milaje. Ce personnage joue un rôle important dans la série 2016 de Marvel Comics Panthère noire de Ta-Nehisi Coates, Brian Stelfreeze, et al.

En fait, Aneka est si importante qu’elle était l’un des personnages à co-titrer un spin-off de cette série, 2017 Panthère noire : le monde de Wakanda de Roxane Gay, Alitha E. Martinez, Afua Richardson, et al. Cette histoire dérivée a exploré les fondements de la relation amoureuse entre Aneka et Ayo (cette dernière jouée par Flornce Kasumba à l’écran dans l’univers cinématographique Marvel). La bande dessinée a reçu un Eisner pour la meilleure série limitée et un GLAAD Media Award pour la bande dessinée exceptionnelle.

Malheureusement, le rôle d’Aneka dans le MCU Panthère noire la suite a été considérablement réduite de son rôle dans les bandes dessinées, et Coel a eu relativement peu de temps à l’écran. Aussi décevant que ce développement ait pu être, le rôle principal de Coel dans Mère Marie implique un personnage qui sera expliqué plus en détail sur le film.