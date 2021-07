Mot officiel: confirmez si Warner Bros. licenciera Amber Heard

Ambre entendu et Johnny Depp semblait être un couple heureux et l’un des plus aimés du public, mais derrière eux se trouvaient des attaques cachées qui ont pris Hollywood par surprise. Les deux ont intenté une action en justice contre l’autre et il n’y a toujours pas de résolution, mais la vérité est que l’acteur est celui qui a le plus perdu en termes de travail, puisque de nombreux producteurs n’en tiendront pas compte.

C’est début novembre que Warner Bros. a décidé de renvoyer l’acteur de la saga Fanastic Animals, où il jouait Gellert Grindelwald, un coup de pied qui a déclenché que ni Disney ni Netflix le veulent parmi leurs productions. Connaissant cette nouvelle, ses fans l’ont renié et ont appelé à faire de même avec Heard, mais jusqu’à présent, il n’y avait pas de réponse.

Les fans de Depp étaient déçus de la situation, alors a créé une pétition sur Change.org, qui a dépassé les 500 000 signatures. Après cela, des journalistes comme Grace Randolph ou le média Forbes ont annoncé que WB prévoyait de la licencier de peur que leurs futurs projets ne soient sabotés et que cela leur cause des pertes. Cependant, cela a été totalement démenti et nous avons déjà une voix officielle.

Pierre Safran, producteur de Aquaman et le royaume perdu, parlé au podcast Nation héroïque de Deadline et a assuré que les messages des followers de Johnny n’avaient jamais eu d’effet lors de la prise de décision dans l’étude. « Honnêtement, je ne pense pas que nous réagirons un jour à la simple pression des fans. Vous devez faire de votre mieux pour le film. Nous pensons que s’il y a James Wan et Jason Momoa, il devrait y avoir Amber Heard. », a-t-il assuré.







Dans sa déclaration, il a poursuivi : « C’est vraiment ce qui se passe. Vous n’êtes pas inconscient de ce qui se passe sur TwitterVerse, mais cela ne signifie pas que nous devons y réagir ou le prendre comme un évangile ou accepter ses souhaits. Vous devez faire la bonne chose pour le film. ». Cela confirme que Warner Bros. ne licenciera pas Amber Heard comme Johnny Depp.