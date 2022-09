Mostra de Venise : Blonde a été applaudie pendant 14 minutes

in

NETFLIX

Ana de Armas a rendu hommage à Marilyn Monroe sur le tapis rouge de la Mostra de Venise. C’est ainsi que le public a accueilli le film après l’apparition surprise de Brad Pitt.

© GettyAna de Armas joue dans Blonde pour Netflix.

Depuis son ascension vers la gloire, Anne d’armes a été présenté comme la grande promesse de Hollywood. Mais ce n’est plus une prévision de ce qui pourrait arriver dans le futur. Au contraire, il traverse en ce moment même un important présent professionnel. Il vient de sortir Blondle film sur Marilyn Monroedans le fête de Venise. Et comme si cela ne suffisait pas, il a reçu un ovation debout qui a dépassé 14 minutes.

Le film, qui arrivera prochainement sur Netflix 28 septembreest basé sur le best-seller de Joyce Carol Oates. Ce n’est pas un biopic, mais le géant du streaming le définit comme un « réinterprétation audacieuse d’une des grandes légendes d’Hollywood”. En ce sens, il contiendra à la fois une biographie de la mythique actrice américaine et quelques connotations fictionnelles qui imaginent son intimité sous la direction et le scénario de André Dominique.

Comment sera-t-il exactement ? Le synopsis officiel publié par Netflix indique : «Son enfance instable -quand elle était Norma Jeane-, son ascension fulgurante vers la célébrité, ses aventures amoureuses… Blonde brouille les frontières entre réalité et fiction pour explorer le fossé grandissant entre sa vie privée et sa vie publique.”. Ana de Armas n’est pas seule ! Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel et Evan Williams Ils complètent le casting avec leurs performances.

Dès le tapis rouge, la nuit a commencé à vivre avec une pure émotion. L’actrice principale a défilé sur le tapis rouge avec un imposant robe rose louis vuitton qui, avec son décolleté dos nu et sa jupe plissée, fait référence au look inoubliable de Marilyn Monroe dans La démangeaison de sept ans de 1955. De son côté, la couleur choisie est un clair clin d’œil Les hommes préfèrent les blondesle film sort en 1953. Avec ses bijoux, elle complète un style au gré de l’événement qui garde la nostalgie de cette figure du cinéma.

L’apparition surprise de Brad Pittproducteur de Blond, a captivé toutes les personnes présentes à la Mostra de Venise. Mais à part les attrapeurs d’attention des célébrités, le film a réussi à être à la hauteur du battage médiatique avec des critiques élogieuses. Selon Deadline, Ana de Armas a profité de la précédente conférence de presse pour évoquer son incroyable complicité avec l’actrice : «Je pense qu’elle était très proche de nous. Je pense qu’il était heureux. Parcourir les endroits où il était et filmer chez lui, c’était un sentiment très fort. Il y avait quelque chose dans l’air et je pense que Marilyn approuvait ce que nous faisions.”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂