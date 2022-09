Mostra de Venise 2022 : Olivia Wilde a parlé de Florence Pugh après la polémique dans Don’t Worry Darling

in

La très attendue conférence Don’t Worry Darling s’est tenue avec la présentation du film, mais aussi avec de nouveaux témoignages dans le conflit entre Olivia Wilde et Florence Pugh. Regardez ce que le réalisateur a dit !

© GettyMostra de Venise 2022 : Olivia Wilde s’est exprimée sur Florence Pugh après la polémique dans Don’t Worry Darling.

Ne t’inquiète pas chérie est l’un des films les plus attendus de l’année et sortira enfin en salles le 22 septembre. C’est la nouvelle bande. Olivia Wildeaprès ses débuts réserver intelligemment qui a suscité l’intérêt des cinéphiles. Sa présentation a eu lieu à Festival international du film de Venise 2022où il a été vu pour la première fois et les responsables ont assisté à la conférence de presse, à l’exception de son protagoniste Florence Poug à la suite du conflit avec le réalisateur.

Bien que la situation soit devenue bien connue ces dernières semaines, le site PageSix signalé que les problèmes entre Wilde et Pugh a commencé pendant le tournage en raison de la romance du réalisateur avec Harry Styles, alors qu’il était encore marié à Jason Sudeikis. Avant l’ancien One Direction, la personne chargée de donner vie au rôle était Shia La Beoufqui avait reçu des plaintes d’agression et d’abus dans le passé. olivia avait prétendu le virer du film, mais il a répondu qu’il avait démissionné pour les acteurs.

+Olivia Wilde a parlé de Florence Pugh à Venise

Le drame a augmenté lorsqu’une vidéo de Sauvage lui demandant de Shia La Beouf rester et « Mlle Flo », comme il l’appelle dans le clip, devrait changer de position, après que le réalisateur ait déclaré que le licenciement avait été accordé pour s’occuper du protagoniste des accusations portées contre l’acteur. Au milieu de cette controverse, Florence ont pris la décision de ne pas promouvoir du tout le film sur leurs réseaux sociaux et est venu au Festival du film de Venise, mais n’a pas fait partie de la conférence dans laquelle Olivia a parlé d’elle.

Le sujet est assez récent et la presse l’aurait sûrement consulté pour Pugh en cas de présence. Au delà de ça, Sauvage a fait l’éloge de son protagoniste en mentionnant: « Je ne peux pas dire assez de fois à quel point je suis fier qu’ils soient dans le film, c’est génial ». De plus, il a tenté de clarifier ce qui se passe avec la controverse : « Et à tout ce bruit, je ne ressens pas le besoin de contribuer, Internet se nourrit tout seul ».

Pour le moment, ce sont les seules déclarations des deux parties concernant ce qui s’est passé. Se croit que Florence Poug aura une moindre participation à la suite de la promotion du film, mais un témoignage est attendu pour poursuivre ou clore le sujet. Ne t’inquiète pas chérie Il a été présenté au Festival international de Venise 2022 avec de bonnes critiques et le monde pourra le voir à partir du 22 septembre.

