MoStack débloque le ressentiment sur « Change On Me »

MoStack a eu une année incroyable jusqu’à présent. Il a continué à graver sa signature sonore dans la conscience traditionnelle du Royaume-Uni en rassemblant différentes influences allant du rap aux afrobeats et au dancehall. Il est parti de la vague des 2019 Stacko tout en publiant des collaborations remarquables avec des artistes comme Loski et AJ Tracey tout en offrant aux fans des disques solo avec lesquels se balancer tout au long de la pandémie.

Cette semaine, MoStacks aborde la trahison et la méfiance sur son dernier album, « Change On Me ». Le nouveau single du rappeur s’ouvre sur une sorte de monologue avec Mo disant: « Broski, fais-moi une faveur. Nourris-leur les limaces et les coquillages comme un Français. »

Remplie d’ambiance swagger et douce, la dernière offre de MoStack est celle qui restera sûrement en place pour les semaines à venir.

Paroles de citations

J’ai sauté de la voiture puis j’ai sauté sur un vélo

Je n’ai pas pu trouver d’opp, alors j’ai encerclé deux fois

Je t’ai dit de faire tes recherches et tu n’as pas révisé

Ils me voient sur le Gram et ils pensent que je mens