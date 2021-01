Moscou inflige de lourdes amendes aux médias d’État américains RFERL pour ne pas avoir déclaré le statut d’«  agent étranger  » sur du matériel destiné aux Russes

Le chien de garde national russe des médias a infligé une amende importante à un média financé et contrôlé par le gouvernement américain, après qu’il a été constaté qu’il n’avait pas déclaré ses liens avec Washington au public, comme l’exige la loi.

Roskomnadzor, le régulateur de la presse du pays, a annoncé mercredi qu’un tribunal s’était prononcé en sa faveur sur des accusations portées contre Radio Free Europe / Radio Liberty (RFERL). Dans un communiqué, l’agence a déclaré qu’elle avait été condamnée à une amende «Pour le manque d’étiquetage des informations diffusées sur les sites Web des agents des médias étrangers.»

Plus précisément, deux sous-marques associées au réseau, Krym.Realli, qui se concentre sur la Crimée, et Faktograf, qui examine la situation économique de la Russie, ont été jugées en violation des règles. Les juristes ont déterminé qu’ils n’avaient pas satisfait à l’exigence de publier leurs documents avec un «Agent étranger» marquage, en informant les lecteurs qu’ils reçoivent une grande partie de leur financement de l’étranger. Le groupe mère sera condamné à une amende totale de 1,1 million de roubles (près de 15 000 dollars).

Selon Roskomnadzor, la législation « Vise à informer le lecteur russe que les documents diffusés par ces médias poursuivent les intérêts d’autres États. »

Plus tôt mercredi, un groupe de réflexion influent de Moscou a écrit au ministère russe de l’Intérieur avec des propositions visant à interdire les organisations qualifiées d’agents étrangers payant des particuliers dans le pays. Anton Orlov, directeur de l’Institut pour l’étude de la politique contemporaine, a affirmé qu’un de ces groupes avait organisé «Actions politiques de rue non autorisées dans les villes russes.» Il a ajouté que «Des représentants de l’organisation ont diffusé sur les réseaux sociaux et dans les médias des informations selon lesquelles ils étaient prêts à payer les amendes des citoyens encourus pour avoir commis des infractions lors de ces événements.»

Le président russe Vladimir Poutine avait déjà fait l’éloge de la loi, arguant en mars de l’année dernière qu’elle n’empêchait aucun débouché de faire son travail, mais « Existe simplement pour protéger la Russie de l’ingérence extérieure dans sa politique. »

