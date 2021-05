Le temps de la guerre froide entre les États-Unis et l’ex-Union soviétique est révolu. Mais le climat de belligérance entre les superpuissances n’a jamais cessé d’exister. La différence maintenant est que pour affronter les soldats américains et leurs alliés européens de l’OTAN, le président Joe Biden a devant lui un adversaire dangereux. Ce sont la Chine et la Russie, qui ont aligné un paquet de défense mutuelle en cas d’attaque. Et ensemble, les forces russes et chinoises dépassent de loin les capacités guerrières – terrestres, maritimes et aériennes – des Américains et des Européens.

Avec cette démonstration de force. Poutine est prêt à suggérer à Biden, lors du sommet prévu en juin dans un pays neutre encore à définir, que Washington devrait s’occuper de son arrière-cour, tant qu’il ne se concentre pas principalement sur Cuba, le Venezuela et l’Iran. Et il faudra aussi s’inquiéter du président chinois Xi Jiping: Taiwan cessera d’être autonome lorsque Pékin le décidera, et Washington n’aura pas à se mêler de l’affaire.

Pour se faire une idée de la nouvelle position russo-chinoise, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a qualifié les relations de Moscou avec Pékin il y a quelques jours de « les meilleures de toute son histoire ». Le ministère chinois des Affaires étrangères, pour sa part, a souligné que les deux pays jouissent d’un « partenariat global » et qu’ils « s’appuieraient sur des questions de protection de l’Etat et de sa souveraineté ».

Le journal du gouvernement chinois Global Times, aligné sur le Parti communiste, a publié deux éditoriaux avertissant les États-Unis et leurs alliés de ne pas provoquer d’agression contre Moscou et Pékin, et suggérant que les deux nations sont désormais nettement plus fortes que l’ancien Bloc.

«La puissance combinée de la Chine et de la Russie est bien supérieure à celle de l’ancien bloc Union soviétique-Europe de l’Est. La force économique, scientifique et militaire de la Chine et de la Russie est non seulement énorme, mais elle a également des implications plus larges pour le monde entier. Si quelqu’un essaie d’ignorer ce fait et de pousser la Chine et la Russie à unir leurs forces dans un combat désespéré, ce sera le cauchemar de l’adversaire.

Ayant averti Washington que son « jeu stratégique avec le feu » échouerait, le journal a souligné que Moscou et Pékin se comportent de manière « stratégiquement retenue » et « se sont engagés à défendre » la Charte des Nations Unies et un « ordre international fondé sur le droit international ». . Le texte prévient cependant qu’ils n’accepteront plus le rôle américain de «dictateur des normes». Il est clair, selon Poutine et Jiping, qu’en cherchant à isoler la Chine et la Russie et à les exclure d’un nouveau système international dominé par l’Occident, c’est parce que Biden « reconnaît le vieillissement et le déclin de la compétitivité à la manière américaine et occidentale. de la gouvernance ». Avec cela, ils essaient de se débarrasser des concurrents potentiels.

Le journal du Parti communiste chinois considère que si la Russie et la Chine ont immédiatement résisté à la création d’une alliance militaire formelle, «plus les pays occidentaux renforcent leur alliance antagoniste» contre eux, plus ils «seront enclins à y faire face en set. C’est la règle de base de la politique.

Admettant que les États-Unis restent le pays le plus puissant du monde « en termes de force individuelle globale » et de capacité à forcer les pays à se plier à leur volonté, les médias de Pékin soutiennent que le « problème » de Washington est qu’il est « très gourmand » , avec son désir d’hégémonie totale surmontant ses capacités réelles et provoquant un « sentiment de crise et de confusion sans précédent ».

L’éditorial suggère que les tentatives de Washington de rassembler des alliés pour affronter simultanément la Russie et la Chine échouent parce que «faire cela équivaut presque à un suicide stratégique» et que, contrairement à la tentative d’une plus grande unité occidentale, comparable aux «dernières gouttes d’eau dans une éponge , « La coopération russo-chinoise est une » éponge « qui » vient d’être imbibée d’eau « .

«La Chine et la Russie pourraient faire plus de coordination diplomatique en opposition à l’hégémonie et prendre des mesures contre les tentatives des États-Unis de renforcer leurs alliances. Les deux peuvent également explorer l’énorme potentiel de complémentarité économique. De plus, les deux pays commencent tout juste à se rapprocher militairement, si nécessaire, il peut y avoir beaucoup de coopération qui peut provoquer des chocs sans précédent », souligne le journal dans un éditorial.

Offrant des conseils aux dirigeants de Moscou et de Pékin, le journal affirme que «tant que la Chine et la Russie ne font pas d’erreurs, agissent bien, renforcent la coordination stratégique globale entre elles et approfondissent continuellement l’intégration avec le monde», les États-Unis ne le feront pas. être en mesure de réaliser son ambition de «reproduire» sa victoire dans la guerre froide.

Les médias officiels chinois ont préconisé le renforcement continu des relations russo-chinoises. Cela est devenu clair le mois dernier, lorsque Pékin a exprimé son engagement à renforcer encore sa coopération avec ses homologues russes, tandis que Washington et ses alliés ont intensifié leur guerre de sanctions contre eux. Washington a imposé de nouvelles restrictions majeures à la Russie le mois dernier au milieu de nouvelles allégations sans fondement d’ingérence et d’invasion électorale.

L’Occident a également attaqué la Chine avec des sanctions plus tôt cette année pour le prétendu «génocide» au Xinjiang. Pékin a dénoncé les allégations de « génocide » et a souligné les moments désagréables de l’histoire de nombreux pays occidentaux contre les aborigènes, les esclaves africains et autres.

La conception de la crise existe. Quelles couleurs seront utilisées, personne ne le sait. Mais le mois dernier, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annoncé que les Américains devraient être capables d’agir contre la Chine «à partir d’une position de force» et a exhorté les alliés américains à resserrer les rangs pour faire face aux «défis» posés par la Chine et la Russie. Il a juste oublié qu’il y a une pierre dans le cumin qui porte le nom de Moscou.