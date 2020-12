Mos Burger lance des conceptions personnalisées uniques sur le thème de l’alimentation pour Animal Crossing: New Horizons

La chaîne de restauration rapide japonaise Mos Burger a publié des designs personnalisés pour Animal Crossing: Nouveaux horizons. La chaîne n’a pas publié les dessins des uniformes de l’entreprise, mais des éléments de menu.

Les dessins se composent de différentes pièces pour créer une tenue complète. Ils se composent d’un Mos Burger, Mos Chicken, Mos Basket Hat avec un hamburger et des amis, des rondelles d’oignon et des frites, ainsi que des motifs de rondelles d’oignon avec le logo Mos Burger.

La société a également publié des captures d’écran de la façon dont les joueurs peuvent coordonner leurs conceptions ensemble. Ils incluent la recréation d’un magasin avec un ordinateur comme caisse enregistreuse sur un bureau pour recréer un restaurant.

La société a publié des graphiques plus détaillés de chaque conception ainsi que des recommandations de coordination. Le chapeau d’oignon a une tête d’oignon qui dépasse d’une rondelle d’oignon. Mos Burger suggère de le porter avec la robe Mos Chicken.

モ ス 島 で… マ イ デ ザ イ ン で き た! そ の ① オ ニ オ ン フ ラ イ か ら 玉 ね ぎ の 頭 が! オ ニ オ ン フ ラ イ ニ ッ ト キ ャ ッ プ 😍 モ ス チ キ ン そ の も の! モ ス チ キ ン ワ ン ピ 🍖 【ID】

◆ オ ニ オ ン フ ラ イ ニ ッ ト キ ャ ッ プ

MO-Y0R0-J6KD-F6GT ◆ モ ス チ キ ン ワ ン ピ

MO-9DFG-D6LB-TJ3V# モ ス バ ー ガ ー # あ つ 森 # マ イ デ ザ イ ン – モ ス バ ー ガ ー (@mos_burger) 3 décembre 2020

La casquette Mos Burger, qui ressemble à un hamburger et des rondelles d’oignon avec des frites dans un panier, peut être portée avec n’importe quel vêtement. Le bord du chapeau ou de la «plaque» a également les mots «Mos Burger» imprimés avec du texte rouge ou du ketchup.

Le quatrième dessin est un dessin de calligraphie. L’œuvre peut être affichée sur un chevalet ou sur un mur pour ceux qui recréent un restaurant Mos Burger.

Les designs sont déjà disponibles. Les joueurs devront avoir le magasin complet d’Able Sister disponible et un Nintendo Changer de conception en ligne. À partir de là, les insulaires doivent saisir l’identifiant du créateur de Mos Burger, puis télécharger les designs souhaités dans «Mes créations». Si les joueurs n’ont pas assez de place, on leur demandera s’ils veulent écraser l’un des designs avant de continuer.

Les joueurs peuvent également visiter l’île de Mos à travers un rêve. Les joueurs peuvent saisir l’adresse Dream de l’entreprise pour avoir un aperçu de première main d’une île entièrement basée sur la chaîne de restauration rapide, mais ils ne peuvent ramener aucun morceau de l’île à la maison.

Mos Burger est l’une des dernières entreprises à avoir publié des designs personnalisés pour Animal Crossing: Nouveaux horizons joueurs. La sortie intervient après que Nintendo ait mis à jour ses règles pour que les entreprises ne tentent pas de vendre via le jeu ou que leurs actions soient limitées.

On ne sait pas combien de temps Mos Burger aura leur Dream Island disponible, donc les joueurs intéressés devraient visiter dès que possible. Les nouveaux designs devraient rester disponibles plus longtemps.

Animal Crossing: Nouveaux horizons est maintenant disponible sur Nintendo Switch.