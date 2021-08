Mortal Shell : le DLC Virtuous Cycle est gratuit pour les propriétaires du jeu principal, à partir d’aujourd’hui

Le nouveau DLC de Mortal Shell, The Virtuous Cycle, a été annoncé il y a quelques semaines, et il ressemble à une mise à jour charnue du solide RPG de type Souls. L’extension sort aujourd’hui pour les versions PlayStation 5 et PS4 du jeu. Normalement, cela coûterait 6,99 € / 7,99 €, mais un accord de lancement spécial signifie que ceux qui possèdent déjà le jeu peuvent obtenir le DLC gratuitement.

D’ici le 23 août, les joueurs de Mortal Shell peuvent réclamer gratuitement The Virtuous Cycle. Vous disposez d’une fenêtre de cinq jours pour récupérer le DLC et économiser quelques centimes. C’est un bon bonus pour les fans intéressés par ce que cela apporte au jeu principal.

Plus particulièrement, l’extension ajoute un mode rogue-like au jeu, idéal pour ajouter un peu d’aléatoire et un défi supplémentaire au RPG d’action. En plus d’une nouvelle façon de jouer, vous obtenez également une nouvelle carapace, une arme transformable et plus de 125 nouvelles capacités pour vous permettre de vraiment personnaliser votre construction. C’est beaucoup de nouveautés, et c’est gratuit pour une durée limitée.

Après le 23 août, le DLC reviendra aux prix susmentionnés, alors prenez-le maintenant si vous êtes intéressé. Jouerez-vous à Mortal Shell : The Virtuous Cycle ? Sortez de votre coquille dans la section commentaires ci-dessous.