Mortal Shell, Hunting Simulator 2 préparé pour la sortie PS5

Une chose que nous avons remarquée depuis le début de l’année est que les ports PlayStation 5 surgissent de nulle part. Vous vous souviendrez que The Sinking City a été lancé sur la console de nouvelle génération de Sony en Nouvelle-Zélande cette semaine – avant même qu’il ne soit annoncé par le développeur Frogwares. Maintenant, deux listes de trophées ont vu le jour: Mortal Shell et Hunting Simulator 2.

Le premier, un Souls-like de Cold Symmetry, lancé sur PlayStation 4 l’année dernière – et nous l’avons beaucoup aimé. «Après une courbe d’apprentissage abrupte, son combat est difficile mais fascinant, et avec un grand sentiment de récompense une fois que vous le maîtrisez. Il est peut-être un peu trop similaire à Dark Souls en termes de ton général et de style, mais il apporte suffisamment de nouvelles idées fonctionnellement pour le faire ressortir de la foule », avons-nous expliqué dans notre revue 8/10.

Nous n’avons jamais couvert Hunting Simulator 2, mais le créneau à la première personne publié par Nacon est assez bien considéré pour sa présentation dynamique et son souci du détail. Aucun des deux jeux n’a encore de date de sortie, mais généralement, lorsque les sets de trophées arrivent sur les serveurs de Sony, cela signifie qu’ils sont imminents. Nous vérifierons avec les parties appropriées et verrons si nous pouvons en savoir plus.