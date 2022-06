Mortal Kombat Writer révèle comment les réactions des fans façonnent la suite

Les studios de cinéma transforment les jeux vidéo en longs métrages depuis des décennies, l’un des premiers exemples étant Combat mortel en 1995. Suite à la suite tant décriée Mortal Kombat : Anéantissement, des adaptations sur grand écran du jeu de combat populaire ont été mises sur la glace pendant plus de 20 ans. Enfin, la franchise a été ramenée au cinéma l’année dernière avec Combat mortel, qui a également eu une sortie le jour même sur HBO Max. Le film de redémarrage a réussi à rapporter 83 millions de dollars dans le monde au cours d’une période où la pandémie a eu un impact important sur le film qui faisait le tour du monde, ce qui était assez bon pour que Warner Bros. donne le feu vert à une suite.

Combat mortel 2 est actuellement en développement et est écrit par un nom familier pour les fans de Marvel. Jeremy Slater est le créateur de Chevalier de la Luneet a également écrit le scénario de 2015 Les quatre Fantastiqueset travaille actuellement sur le script du Combat mortel suite. Dans une récente interview avec Discussing Film, Slater a partagé une mise à jour sur le développement de Combat mortel 2disant que la réponse au premier film aide à façonner la suite :

« Je ne peux pas vraiment partager de détails à ce sujet, mais nous voulons faire quelque chose que les fans aiment vraiment et je pense que c’est une très bonne équipe créative. Ils ont écouté les réactions des fans et ils savent ce que les fans ont aimé du premier film et ce qu’ils n’ont pas fait. Tout le monde se lance de manière créative pour vraiment faire une suite qui surpasse l’original à tous points de vue. Nous sommes encore très tôt dans le processus, mais les fans devraient être vraiment excités.

Alors que Combat mortel a obtenu une note critique moins que stellaire de 54% sur Rotten Tomatoes, le score d’audience était beaucoup plus positif de 86%. Le film a également reçu un B + CinemaScore, montrant que le public l’a apprécié dans l’ensemble, mais ce n’était pas un coup de circuit total. Bien que l’action ait été stellaire, le fait qu’il n’y ait pas eu de véritable tournoi à Combat mortel était l’une des principales critiques adressées au film. L’ajout de cet élément avec quelques personnages plus classiques pourrait aider Combat mortel 2 être un film beaucoup plus réussi, surtout avec le box-office dans un bien meilleur endroit maintenant qu’il ne l’était en 2021.

Combat mortel 2 A encore besoin d’un directeur

La Combat mortel suite est encore très tôt dans le processus de développement et n’a pas de réalisateur attaché pour le moment. Simon McQuoid a fait ses débuts en tant que réalisateur en réalisant le premier film, mais pour l’instant, il ne s’est pas engagé à revenir à la suite. McQuoid développe son prochain long métrage Oméga avec Sony, donc l’emploi du temps du réalisateur est peut-être trop chargé pour revenir sur le Combat mortel la franchise. En conséquence, il n’y a pas de calendrier précis pour savoir quand Combat mortel 2 sortira en salles, et une fenêtre de sortie ne sera probablement pas connue tant qu’un réalisateur ne sera pas à bord.

On ne sait pas grand-chose de l’histoire de la suite, mais une poignée de personnages ont été confirmés pour revenir. Jax, Sonya Blade et Shang Tsung seront tous de retour, et le personnage original Cole Young devrait également faire partie de Combat mortel 2. La fin de Combat mortel a également taquiné l’ajout du favori des fans Johnny Cage, qui était notamment absent du film. Avec 30 ans de jeux vidéo pour tirer des personnages et des scénarios, il y a un certain nombre de directions que Slater et le reste de l’équipe créative peuvent prendre. Combat mortel la franchise avance.