Mortal Kombat Writer explique comment les deux prochaines suites se joueront en trilogie

Maintenant que le redémarrage en direct de Combat mortel a été acclamé par la critique et le commerce, les fans sont impatients de savoir où va la franchise naissante. Une plainte majeure est que le film ne présente pas le tournoi titulaire. Dans une interview avec Collider, le co-scénariste du film, Greg Russo, a expliqué que c’était un choix délibéré, et les deux prochaines parties d’un projet Combat mortel trilogie traitera du tournoi et de ses retombées.

«Dans le premier film, nous étions toujours en train de mettre cela en place aussi – eh bien, je l’étais en train de l’installer, c’est essentiellement dans ma tête – j’ai toujours vu [movie one] comme pré-tournoi, alors [movie two is] avec un peu de chance, alors [movie three is] après le tournoi. L’idée était donc que ce serait un film d’avant-tournoi qui, espérons-le, semerait les graines du tournoi, de la finale. «

Contrairement aux films Mortal Kombat sortis dans les années 90, qui ont sauté directement dans le tournoi entre les royaumes avec le destin du monde en jeu, le redémarrage s’est concentré sur l’ancienne rivalité entre les guerriers ninja surnaturels Scorpion et Sub-Zero, et comment leur bataille a fini par impliquer des combattants d’autres royaumes.

Le film présente un grand nombre de personnages préférés des fans, mais il en reste littéralement des dizaines d’autres sur lesquels se concentrer dans les suites. Selon Russo, sachant qu’il mettait en place deux suites pour inclure d’autres combattants dans des rôles plus importants, il était facile de ne pas inclure ces combattants dans de petits rôles dans le premier film.

« Tout le monde était concentré sur le premier film, n’est-ce pas? Vous n’obtenez pas une trilogie sans lui. Mais en tant qu’écrivain, vous ne devriez jamais vous peindre dans un coin, c’est ma devise. Vous devriez toujours penser à ‘Où peut votre histoire aller même au-delà des deux heures – ce n’est pas beaucoup de temps – que je dois raconter cette histoire? Donc, j’ai toujours vu cela comme conduisant à quelque chose de plus grand. «

«Et alors l’idée est devenue, d’accord, nous avons un certain nombre de personnages que nous pouvons adapter, nous n’avons pas le luxe d’avoir des films individuels de tous ces personnages, je suis jeté directement dans le mode Avengers, ce qui est amusant et un défi. Mais je savais qu’il y avait d’autres personnages dans lesquels je ne pouvais tout simplement pas entrer, et cela n’avait même pas de sens de les intégrer encore pour l’histoire. Alors, il est devenu une question de « Eh bien, qui est le grand des personnages que nous voulons sauver? Parce que tu ne veux pas non plus tout utiliser. «

Réalisé par Simon McQuoid et produit par James Wan, Combat mortel met en vedette Lewis Tan comme Cole Young, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Lord Raiden, Mehcad Brooks comme Jackson « Jax » Bridges, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung, Joe Taslim comme Bi- Han et Sub-Zero, Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi et Scorpion, Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Matilda Kimber comme Emily Young et Laura Brent comme Allison Young. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 23 avril. Cette nouvelle arrive de Collider.

Sujets: Mortal Kombat