Mortal Kombat Star traîne Amazon sur le manque de diversité dans l’émission télévisée Le Seigneur des Anneaux

Après l’énorme succès de Combat mortel, Ludi Lin, l’acteur de Liu Kang, appelle les autres grandes franchises à s’engager dans une représentation plus asiatique. Récemment, Jennifer Salke d’Amazon a expliqué au Hollywood Reporter pourquoi le budget pour le prochain le Seigneur des Anneaux la série était si élevée (un budget rapporté de 465 millions de dollars pour être exact). Elle a dit que le spectacle s’était engagé à «construire un monde énorme», donc le budget devait être élaboré.

Peu après, Ludi Lin a répondu à l’interview sur Twitter en disant: « Il va être difficile de justifier la construction d’un » monde immense « sans aucun personnage qui ait l’air asiatique. Tournez cette image sur nous @JSalke. Ce n’est pas difficile, nous sommes ici. »

Il sera difficile de justifier la construction d’un «monde immense» sans aucun personnage qui ait l’air asiatique. Tourne cette imagination sur nous @JSalke. Ce n’est pas difficile, nous sommes ici. Amazon Boss justifie le budget de 465 millions de dollars du « Seigneur des anneaux »: « Immense construction du monde » https://t.co/Xx8F651k7m – Ludi Lin (@ludi_lin) 13 mai 2021

La franchise Middle Earth a certainement une histoire de diversité limitée. Les deux le Seigneur des Anneaux et Hobbit les trilogies étaient presque exclusivement remplies d’acteurs blancs, et bien que la prochaine série Amazon ait jeté plus de gens de couleur, Ludi Lin souligne que la représentation asiatique est toujours décevante. Le point de Lin est qu’il serait logique que plus de personnes qui semblent asiatiques apparaissent dans un monde fantastique « énorme ». le le Seigneur des Anneaux La série prequel serait un bon projet pour y parvenir, car elle n’interagira probablement pas avec la plupart des personnages établis des deux trilogies. Il est confirmé qu’il a eu lieu des siècles avant les événements de Le Hobbit, cela laisse donc de la place à une toute nouvelle distribution de personnages.

Lin fait un argument convaincant, en particulier compte tenu de l’histoire derrière les Combat mortel adaptations. La première Combat mortel film célèbre pour plusieurs acteurs blancs dans des rôles asiatiques. Par exemple, le personnage japonais Scorpion a été joué par Chris Cassamassa, d’origine américaine, et le personnage chinois Sub-Zero a été joué par l’acteur d’origine française François Petit. L’exemple le plus frappant est le rôle de Lord Raiden, joué par l’acteur Christopher Lambert dans le film. Le dernier Combat mortel L’adaptation, cependant, est restée fidèle aux nationalités de chaque personnage avec son casting. Le film est devenu un succès majeur en streaming sur HBO Max et s’est plutôt bien comporté au box-office malgré les restrictions COVID-19.

Le débat sur la diversité dans les grandes franchises a été long et ardu, et il est toujours aussi compliqué que jamais. De nombreuses sociétés de production s’engagent de plus en plus dans la représentation, mais il reste encore beaucoup de travail à faire selon Lin. Son argument est simplement qu’un faux monde fantastique comme la Terre du Milieu devrait avoir plus d’acteurs asiatiques. le Seigneur des Anneaux est incontestablement l’une des franchises célèbres et appréciées de tous les temps, et la représentation asiatique dans ce monde serait massive. Il n’y a pas encore eu de réponse de Jennifer Salke ou d’Amazon à la critique de Lin, alors peut-être y aura-t-il plus à l’histoire.

Combat mortel stars Lewis Tan comme Cole Young, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Joe Taslim comme Sub-Zero, Mehcad Brooks comme Jax, Matilda Kimber comme Emily, Laura Brent comme Allison, Tadanobu Asano comme Lord Raiden, Hiroyuki Sanada comme Scorpion , Chin Han comme Shang Tsung, Ludi Lin comme Liu Kang, Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Mel Jarnson comme Nitara et Nathan Jones comme Reiko. Combat mortel joue actuellement dans les salles et en streaming sur HBO Max.

