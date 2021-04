Mortal Kombat sort en salles: quand sort-il dans les salles d’Amérique latine

Viens ici! Combat mortel C’est ici qu’il est sorti en salles et sur HBO Max. Le film Warner Bros peut déjà être tellement apprécié en Amérique latine comme aux États-Unis dans les théâtres. Score cQuand il ouvre dans chaque pays!

Le producteur a décidé de reporter son départ donner Godzilla vs. Kong et profitez des chiffres impressionnants au box-office qu’il a récoltés. Dépassé 357,8 millions de dollars soulevé et est devenu le film qui a vendu le plus de billets pendant la pandémie.

De cette manière, Mortal Kombat est arrivé ce 23 avril dans les salles aux États-Unis et HBO Max, où il sera exclusif pour ce pays jusqu’au 31 mai. En Amérique latine, les dates sont différentes: alors que son arrivée en salles est prévue cette semaine dans certains pays, dans d’autres elle a eu lieu il y a quelques jours.







L’attente pour le film est énorme et la bande-annonce officielle a battu le record d’être la plus regardée lors de sa première semaine dans la catégorie « Bande-annonce rouge » (non censuré). A actuellement 7,7 millions de vues uniquement sur la chaîne officielle Warner Bros Amérique latine. Cependant, la marque n’a pas duré longtemps puisqu’elle a été dépassée par la Suicide Squad de James Gun en avril.

De quoi parlera Mortal Kombat?

« Le combattant MMA Cole Young, habitué à se faire battre pour de l’argent, ignore son héritage, ou pourquoi l’empereur de l’Outworld Shang Tsung a envoyé son plus grand guerrier, Sub-Zero, un Cryomancien d’un autre monde, pour traquer Cole. Craignant pour le sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade en direction de Jax, un commandant des forces spéciales qui porte le même étrange dragon avec lequel Cole est né. « , est le synopsis officiel du film réalisé par Simon McQuoid.

Quand Mortal Kombat est-il sorti en Argentine?

La première dans les salles en Argentine aura lieu le jeudi 15 avril 2021 (sauf dans la zone AMBA en raison des restrictions de Covid-19).

Quand Mortal Kombat sort-il au Mexique?

La première dans les salles mexicaines aura lieu le jeudi 15 avril 2021.

Quand Mortal Kombat est-il libéré en Colombie?

La première en salles en Colombie aura lieu le jeudi 22 avril 2021.

Quand Mortal Kombat est-il sorti au Chili?

Depuis le 13 mars, les chaînes de cinéma chiliennes ont dû fermer leurs portes en raison de l’augmentation des cas de coronavirus.

Quand Mortal Kombat est-il sorti en Équateur?

La première en salles en Équateur aura lieu le jeudi 29 avril 2021.

Quand Mortal Kombat est-il sorti au Paraguay?

La première dans les salles du Paraguay aura lieu le jeudi 22 avril 2021.