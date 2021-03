Mortal Kombat Reboot Director a décidé de faire le «  meilleur film de combat  » de tous les temps

On peut s’attendre à ce que le combat soit meurtrier Combat mortel, comme l’objectif du réalisateur Simon McQuoid était de «faire le meilleur film de combat jamais réalisé». Compte tenu de l’immense niveau d’excitation entourant le prochain film, il est en bonne voie d’être l’une des adaptations de jeux vidéo les plus réussies. Cherchant à aller plus loin, McQuoid, la distribution et l’équipe ont travaillé très dur sur la chorégraphie pour livrer certaines des scènes de combat les plus incroyables jamais vues à l’écran.

Lors d’une table ronde pour faire la promotion du film, le producteur Todd Garner a parlé de l’objectif de McQuoid de créer le film de combat ultime. Bien qu’il note que ce sera aux fans de décider si le film atteint cet objectif, Garner a expliqué comment c’était leur mission depuis le début, détaillant également à quel point il était personnellement impressionné par ce qu’il a vu sur le plateau.

« Voir les combats. Encore une fois, c’est une citation qui m’a été attribuée sur Twitter, mais je ne l’ai pas dit. Simon l’a dit. Simon a décidé de faire le meilleur film de combat jamais réalisé. Le temps nous dira s’il est fait, mais le fait qu’il a placé cette barre et le fait qu’il ait choisi les meilleurs gars et femmes qui pourraient faire ce film. Pas pour le box-office ou [because] ils ont un énorme succès sur Twitter ou sont sur une émission à succès de CW. «

« Mais [because] ils étaient les meilleurs Liu Kang, ils étaient les meilleurs Kung Lao, ils étaient les meilleurs Sonya Blade. Et voir ces artistes talentueux s’affronter avec une chorégraphie de combat très, très intense dans un décor pratique au milieu de l’Outback était génial. Ensuite, mon truc personnel est le deuxième que Kabal a marché sur le plateau, j’ai perdu mon sexe. C’était incroyable. »

Nous pouvons également nous attendre à ce que ces scènes de combat épiques aboutissent à des conclusions sanglantes. Le film classé R mettra en vedette des «fatalités», les moyens violents et parfois créatifs dont les combattants finissent leurs adversaires à la fin de chaque combat. D’autres clins d’œil aux jeux vidéo originaux sont également présentés, y compris la ligne emblématique de Scorpion « Get over here! » qui peut être entendu dans la bande-annonce.

Quelque chose que nous ne devrions pas nous attendre à voir dans Combat mortel est Johnny Cage. De nombreux fans ont été attristés de voir que Johnny n’était pas dans la bande-annonce du film, réalisant que le combattant préféré des fans ne serait pas dans cette adaptation particulière. Garner a également évoqué l’absence de Cage dans le film lors de l’interview de la table ronde, notant que le combattant a une trop grande personnalité pour s’intégrer dans l’histoire, mais qu’il apparaîtrait très probablement dans la suite inévitable.

Réalisé par Simon McQuoid, Combat mortel a été écrit par Greg Russo et Dave Callaham. Lewis Tan joue le personnage original Cole Young, et le casting comprend également Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Raiden, Mehcad Brooks comme Jax, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung, Joe Taslim comme Sub -Zero, Hiroyuki Sanada comme Scorpion et Max Huang comme Kung Lao.

Combat mortel sortira en salles et sur HBO Max le 16 avril 2021. Les commentaires de Garner sur l’interview nous viennent de ScreenRant.

Sujets: Mortal Kombat, HBO Max, Streaming