Mortal Kombat Reboot avait à l’origine un tease très différent de Johnny Cage

Même si la sortie récente d’une nouvelle réinvention en direct de Combat mortel a rencontré une réponse positive du public, le personnage dont on parlait le plus était celui qui n’apparaissait même pas dans le film. Le combattant vedette d’Hollywood, Johnny Cage, a brillé par son absence et n’est apparu que du cou vers le bas dans une affiche à la fin du film, en guise de teaser pour une suite. Le co-auteur de Combat mortel, Greg Russo, a expliqué à Collider qu’un effort avait été fait pour faire de l’affiche de Cage un gros problème pour le public.

« La taquinerie de Johnny à la fin, le bouton, ça a changé de différentes manières. Je me souviens qu’il y en avait différentes versions. Cette affiche était quelque chose que l’équipe de conception a fait, ce que j’adore. J’ai choisi ‘Citizen Cage’ parce que je pensais juste que était hilarant. « Combattez pour vos droits. » J’ai donc choisi cela et je l’ai mis dans le script, puis ils ont conçu une affiche incroyable. Et puis elle avait vécu dans d’autres endroits, donc ce n’était pas le bouton pendant un certain temps, c’était plus tôt dans l’histoire, comme s’ils marchaient et vous le voyez juste en arrière-plan. Et nous avons senti que ce n’était tout simplement pas suffisant, parce que vous vouliez vraiment frapper dessus. «

Lorsqu’il s’agit de faire des films à partir de franchises établies, il peut être difficile de faire la distinction entre la narration et le service aux fans. L’équipe derrière Combat mortel a soutenu que Johnny Cage était toujours censé ne pas apparaître dans le premier film, mais jouerait un rôle de premier plan dans toutes les suites possibles. Selon Russo, la fin de Combat mortel aurait pu être très différent, Sonya et Cole visitant le studio Warner Bros.pour recruter Cage.

« Je me souviens qu’il y avait une version pour la fin où ils sont allés sur le terrain. Donc Cole et Sonya sont allés au studio. J’ai oublié ce que c’était, ils se sont arrêtés et ils allaient à la réunion. Ça allait être abattu sur Warner Brothers. Mais c’était juste comme si, avec la pandémie et tout, il était arrivé à un point où il était difficile de faire beaucoup de ça. J’adore la façon dont ça se passe et c’est simple. Et oui, j’espère, nous pouvons en dire plus sur ces histoires. «

Les fans sont déjà ravis de voir qui entrera dans la peau de Johnny Cage pour le Combat mortel suites, et de nombreux noms de James Marsden à Ryan Reynolds sont lancés, bien qu’il n’y ait eu aucun casting confirmé jusqu’à présent. The Miz veut vraiment jouer à Johnny Cage et l’a fait savoir sur les réseaux sociaux.

Réalisé par Simon McQuoid et produit par James Wan, Combat mortel met en vedette Lewis Tan comme Cole Young, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Lord Raiden, Mehcad Brooks comme Jackson « Jax » Bridges, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung, Joe Taslim comme Bi- Han et Sub-Zero, Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi et Scorpion, Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Matilda Kimber comme Emily Young et Laura Brent comme Allison Young. Le film est maintenant dans les salles et disponible en streaming sur HBO Max. Cette nouvelle est née à Collider.

Sujets: Mortal Kombat