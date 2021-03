Mortal Kombat Reboot a une réimagination dramatique de la chanson thématique emblématique du syndrome techno

Même si vous n’avez jamais joué à une partie de Combat mortel dans votre vie, il y a de fortes chances que vous ayez entendu au moins une fois la chanson thème emblématique de l’adaptation cinématographique de 1995 de la série, «Techno Syndrome» des Immortels. Pour de nombreux fans, cette chanson est la représentation parfaite de la génialité hurlante de l’ensemble Combat mortel la franchise. Le prochain film d’action en direct basé sur le jeu a une nouvelle partition du célèbre compositeur Benjamin Wallfisch, qui, selon le réalisateur Simon McQuoid, propose une réinvention dramatique du syndrome de la techno.

« [Wallfisch] est venu en sachant cela, puis nous avons commencé à parler du respect des fans et du matériel. Et il a dit: « Pensez-vous que nous pouvons faire quelque chose avec la musique distincte? » Et j’ai dit: « Eh bien, oui, je pense qu’à travers tout ce processus, ce que nous faisons ici, c’est que nous prenons du matériel bien connu et nous le déplaçons et nous l’élévons. Nous le prenons au sérieux, très au sérieux – cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de comédie et de légèreté dans le film – et nous y réfléchissons vraiment et nous nous assurons qu’il est vraiment réfléchi. Alors il a dit: ‘Eh bien, je pense que ça va marcher, et j’ai fait une piste de démonstration. Voulez-vous l’entendre? ‘ »

Après avoir surmonté la surprise d’apprendre que Wallfisch avait déjà commencé à travailler sur la partition, McQuoid s’est assis pour écouter le morceau de démonstration que le premier avait créé. Selon le cinéaste, il a été tellement impressionné par ce que Wallfisch avait créé qu’il a utilisé le morceau de musique pour présenter le film aux acteurs potentiels.

«Quand il m’a joué ça, j’avais littéralement de la sueur sur mon front. C’était incroyable. Et donc ce morceau de musique m’a permis, quand j’ai commencé à parler à des acteurs potentiels, cela m’a rendu la vie tellement plus facile. Je pouvais parler moins, Je n’avais pas besoin de les présenter si fort, je leur ai juste joué ce morceau de musique, et ils savaient exactement le film que nous faisions. «

Aussi populaire que soit devenu le Techno Syndrome, il était très clairement un produit de son temps. Il sera intéressant de voir comment Wallfisch a donné une nouvelle tournure à la musique pour la faire entrer dans le 21e siècle, et si les fans hardcore seront prêts à tolérer toute modification apportée à un morceau aussi emblématique de la tradition Mortal Kombat.

Réalisé par Simon McQuoid et produit par James Wan, Combat mortel met en vedette un casting principal composé de Lewis Tan dans le rôle de Cole Young, Jessica McNamee dans le rôle de Sonya Blade, Josh Lawson dans le rôle de Kano, Tadanobu Asano dans le rôle de Lord Raiden, Mehcad Brooks dans Jackson « Jax » Bridges, Ludi Lin dans Liu Kang, Chin Han dans Shang Tsung, Joe Taslim comme Bi-Han et Sub-Zero, Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi et Scorpion, Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Matilda Kimber comme Emily Young et Laura Brent comme Allison Young. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 16 avril. Cette nouvelle vient de Collider.

Sujets: Mortal Kombat, HBO Max, Streaming