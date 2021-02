Mortal Kombat Reboot a la bande-annonce Red Band la plus regardée de tous les temps

Tellement de fans aiment tellement la bande-annonce du groupe rouge Mortal Kombat de New Line qu’elle est devenue la plus grande bande-annonce du groupe rouge de tous les temps, dépassant la popularité vue précédemment par Logan et Deadpool 2. Selon certaines informations, la bande-annonce a affiché une tendance sur 52 marchés totaux sur YouTube et 28 marchés totaux sur Twitter avec une note de 98% de sentiment social positif à neutre. Le traqueur de médias sociaux RelishMix revendique également le taux de republication virale pour le Combat mortel la remorque est un énorme ratio de 47: 1.

Il n’est pas surprenant de voir une réponse aussi positive à la bande-annonce, car c’est le Combat mortel les fans de redémarrage attendaient. Avec autant de favoris des fans vus dans la bande-annonce, comme Sub-Zero, Scorpion et Raiden, le film semble être une adaptation plutôt fidèle à la série de jeux vidéo. Avec une note R difficile, nous savons que les décès vont également être brutaux, car on s’attend à ce qu’ils soient dans la série de jeux vidéo.

Le plus gros reproche que certains fans ont eu avec la bande-annonce est peut-être le manque apparent de Johnny Cage. Bien que Johnny ait été l’un des personnages principaux de la série à partir du tout premier jeu vidéo, il est introuvable dans le Combat mortel bande annonce. Le nom du combattant était à la mode sur les réseaux sociaux peu de temps après la sortie de la bande-annonce alors que les fans du monde entier se demandaient où se cachait Johnny Cage. Il y a des théories selon lesquelles il a été sauvé pour une apparition surprise dans le film.

Sans Johnny Cage en vue pour le moment, de nombreux fans de lutte ont appelé le champion de la WWE The Miz à jouer le personnage arrogant dans le potentiel Combat mortel suite. Remarquant l’attention qu’il recevait des fans, le lutteur a tweeté pour Combat mortel pour « appeler mon agent ». Cela a conduit beaucoup plus de fans de la WWE à penser que Miz était en fait un excellent choix de boîtier pour Johnny Cage. Pourtant, rien n’indique que Miz ou quelqu’un d’autre a été approché pour le rôle, ou s’il finira par apparaître dans Combat mortel.

Simon McQuoid dirige Combat mortel en utilisant un scénario de Greg Russo et Dave Callaham. Le casting comprend Lewis Tan comme Cole Young, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Raiden, Mehcad Brooks comme Jax, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung, Joe Taslim comme Sub-Zero, Hiroyuki Sanada comme Scorpion, Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena et Daniel Nelson comme Kabal.

Le Combat mortel les séries de jeux vidéo continuent à faire de nouveaux versements à ce jour. Il s’est également diversifié dans d’autres médiums. Sans aucun lien avec les adaptations précédentes du film, Combat mortel suivra un artiste martial mixte nommé Cole Young qui est traqué par Sub Zero et le clan des assassins Lin-Kuei. Ignorant pourquoi il est ciblé, Cole cherche l’aide d’une clique de combattants qui ont été choisis pour défendre Earthrealm dans une bataille à enjeux élevés contre les forces d’Outworld.

Combat mortel sortira en salles et sur HBO Max le 16 avril. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Mortal Kombat