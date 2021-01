Mortal Kombat Official Movie Synopsis présente le nouveau personnage Cole Young

Warner Bros.a publié le synopsis complet du redémarrage du film Mortal Kombat avant sa sortie en avril. La franchise est en sommeil sur grand écran depuis plus de 20 ans, mais tout est sur le point de changer dans quelques mois seulement. En attendant la sortie de la première bande-annonce, ce synopsis aide à mettre en place l’action en cours, y compris l’introduction d’un tout nouveau personnage, Cole Young.

Pendant la période précédant le redémarrage et tout au long de la production, le casting de Lewis Tan dans le rôle principal est resté mystérieux. Son personnage n’a jamais été identifié. Maintenant, nous savons pourquoi. Un nouveau Combat mortel Le personnage, un combattant MMA malchanceux, a été spécialement conçu pour le film. Le synopsis se lit comme suit.

«Le combattant MMA Cole Young, habitué à se faire battre pour de l’argent, ignore son héritage, ni pourquoi l’empereur d’Outworld Shang Tsung a envoyé son meilleur guerrier, Sub-Zero, un Cryomancien d’un autre monde, pour traquer Cole. Craignant pour la sécurité de sa famille , Cole part à la recherche de Sonya Blade sous la direction de Jax, un major des forces spéciales qui porte le même étrange dragon marquant la naissance de Cole. Bientôt, il se retrouve au temple de Lord Raiden, un dieu aîné et protecteur d’Earthrealm , qui accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque. Ici, Cole s’entraîne avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire voyou Kano, alors qu’il se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers . Mais Cole sera-t-il suffisamment poussé pour débloquer ses arcanes, l’immense pouvoir de son âme, à temps pour sauver non seulement sa famille, mais aussi pour arrêter Outworld une fois pour toutes? «

La décision de créer un nouveau personnage pour faire la une du film, alors que les jeux vidéo en ont plus de trois décennies que les fans connaissent déjà, est intéressante. Mais les visages familiers ne manqueront pas dans le film. Le casting comprend Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Lord Raiden, Mehcad Brooks comme Jackson « Jax » Bridges, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung, Joe Taslim comme Bi-Han / Sub- Zero et Hiroyuki Sanada dans le rôle de Hanzo Hasashi / Scorpion. Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Matilda Kimber comme Emily Young et Laura Brent comme Allison Young complètent l’ensemble.

Simon McQuoid est dans le fauteuil du réalisateur. Cela représente ses débuts en tant que réalisateur. La conjuration et Aquaman le réalisateur James Wan est à bord en tant que producteur. Nous avons récemment eu notre premier regard sur le film via des images officielles, qui ont révélé Sub-Zero, Raiden, Jax et plus encore. Une remorque est susceptible de tomber bientôt.

Greg Russo a écrit le scénario aux côtés de Dave Callaham, de Wonder Woman 1984 la célébrité. Il est basé sur la série de jeux vidéo du même nom, créée par Ed Boon et John Tobias. Comme le reste de l’ardoise 2021 de WarnerMedia, ce film sortira à la fois dans les salles et sur HBO Max. Combat mortel arrive le 16 avril de Warner Bros.

Sujets: Mortal Kombat