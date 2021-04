Mortal Kombat: Meet the Kast Featurette donne vie aux champions emblématiques du jeu vidéo

Warner Bros.a révélé une toute nouvelle featurette en coulisses pour Combat mortel. Le film de jeu vidéo très attendu est juste au coin de la rue et le studio fait bouger le train hype sanglant et classé R à toute vitesse. Dans ce cas, nous avons une vidéo qui non seulement nous présente le casting, mais qui présente également l’action violente au centre du film.

La vidéo de prévisualisation contient de nombreuses images que nous avons vues dans les bandes-annonces. Mais cela fournit un peu plus de contexte et plonge dans l’inspiration pour transformer le Combat mortel jeux vidéo dans un film d’action moderne classé R. Le réalisateur Simon McQuoid a ceci à dire.

« J’ai toujours parlé du respect du matériel et du respect des fans. Ils méritent tous de voir leurs personnages bien-aimés élevés à cette hauteur cinématographique … J’ai toujours pensé que quelque chose d’élégant et de beau peut cohabiter avec le brutal et le primal. le détail donne au public un sentiment de réalisme et de connectivité à ce monde. «

Divers membres de la distribution surgissent pour discuter des nombreux personnages inclus dans les jeux, ainsi que de la portée de l’histoire. Il est également promis que ce sont de vrais combats. Ce n’est pas tout CGI. Lewis Tan, qui joue un nouveau personnage, le combattant MMA Cole Young, avait ceci à dire.

« Cela apparaît vraiment comme une expérience puissante que nous n’avons jamais vue auparavant. C’est ce récit ancré, dramatique mais violent. »

Bien que Cole Young soit un nouveau personnage, de nombreux visages familiers se joignent à l’action. Le casting comprend Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Lord Raiden, Mehcad Brooks comme Jax, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung, Joe Taslim comme Bi-Han / Sub-Zero et Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi / Scorpion. Pour compléter l’ensemble sont Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Matilda Kimber comme Emily Young et Laura Brent comme Allison Young.

Combat mortel suit Cole Young qui est traqué par Sub-Zero, le plus grand guerrier de l’empereur Shang Tsung de l’Outworld. Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole cherche Sonya Blade sous la direction de Jax, un major des forces spéciales qui porte le même dragon mystérieux avec lequel Cole est né. Avant longtemps, Cole se retrouve au temple de Lord Raiden, où le Dieu aîné et le protecteur de Earthrealm accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque. Cole s’entraîne ensuite avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et Kano. Là, il se prépare à combattre aux côtés des plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers.

James Wan (La conjuration, Aquaman) produit le film, qui fait ses débuts en salles et sur HBO Max. Warner Bros. a récemment eu beaucoup de succès en utilisant cette stratégie avec Godzilla contre Kong. L’adaptation du jeu vidéo a récemment été retardée d’une semaine, mais elle fera encore ses débuts plus tard ce mois-ci. Combat mortel arrive en salles et sur HBO Max le 23 avril de Warner Bros. Assurez-vous de découvrir la nouvelle featurette par vous-même.

Sujets: Mortal Kombat, Jeux vidéo