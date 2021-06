Mortal Kombat Legends : le film d’animation Battle of the Realms annoncé

Warner Bros. Animation a annoncé une suite à leur précédent Combat mortel film d’animation arrivant plus tard cet été!

Alors que de nombreux yeux étaient tournés vers le retour en direct de Combat mortel plus tôt cette année, je suis vraiment ravi de voir qu’un autre film d’animation a également été annoncé. Si vous avez manqué, Mortal Kombat Legends : La Vengeance du Scorpion était un très bon film. Grande action et un classique Combat mortel histoire, c’était génial tout autour. Maintenant, le casting et l’équipe sont de retour pour une suite : Bataille des royaumes.

Le film sera lancé en numérique, Blu-ray et 4K Ultra HD sur 31 août 2021. Heureusement, nous aurons un premier aperçu du film lorsque la bande-annonce arrivera la semaine prochaine:

Le destin de l’univers est à nouveau en jeu alors que les guerriers se réunissent pour un affrontement final dans Mortal Kombat Legends : Battle of the Realms, un tout nouveau long métrage produit par Warner Bros. Animation en coordination avec NetherRealm Studios et Warner Bros. Divertissement interactif.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms reprend peu de temps après la finale explosive de Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, le succès à succès de 2020 qui a lancé ces films d’animation – qui sont basés sur l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires de l’histoire. Dans Mortal Kombat Legends : Battle of the Realms, notre équipe de héros est assiégée par les forces ennemies de Shao Kahn – forçant Raiden et son groupe de guerriers à conclure un accord pour participer à un Mortal Kombat final qui déterminera le sort des royaumes. Maintenant, nos héros doivent voyager dans l’Outworld afin de défendre Earthrealm et, simultanément, Scorpion doit trouver l’ancien Kamidogu avant qu’il ne soit utilisé pour ressusciter l’Être Unique – ce qui signifierait une destruction certaine de toutes choses dans l’univers. Le temps presse et les enjeux sont élevés dans cette suite pleine d’action du voyage de Mortal Kombat.

Mortal Kombat Legends : Fonctionnalités spéciales de la bataille des royaumes

Le Dieu et le Dragon : Combattre pour Earthrealm (Featurette) – Entrez dans les coulisses et à l’intérieur du processus créatif pour donner à Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms une vie pleine d’action à l’écran.

Les voix de Kombat (Longueur) – Rejoignez Joel McHale, Jennifer Carpenter et le casting alors qu’ils

détaille le processus de création de voix uniques et convaincantes pour les personnages plus grands que nature du film.

Kombat Gags: Gag Reel (Fonctionnalité) – Entrez dans la cabine VO avec le casting du film pour toutes les lignes ratées et les lignes outrageusement improvisées du sol de la salle de montage.

Mortal Kombat Legends: Commentaire audio de la bataille des royaumes (audio uniquement) – Le producteur Rick Morales et le scénariste Jeremy Adams emmènent le public dans l’art d’écrire et d’animer le film dans ce long commentaire audio.