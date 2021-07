Mortal Kombat Legends: La bande-annonce de la bataille des royaumes devient vraiment sanglante

Comme promis, cette semaine apporte notre première bande-annonce pour Warner Bros. prochain animé Combat mortel un film bourré d’action et de gore.

La vengeance du scorpion était un grand film d’animation Mortal Kombat, et basé sur ces bandes-annonces, Bataille des royaumes on dirait que ce sera un autre grand moment. Ci-dessous, vous trouverez la bande-annonce de la bande rouge qui ne tire aucun coup de poing; Je parle de globes oculaires qui éclatent et tout :

Si vous voulez un regard moins sanglant sur le film et un peu plus d’informations sur l’histoire, ils ont également publié cette bande-annonce de Green-band pour en profiter.

Tout autour, je suis vraiment excité de voir celui-ci. L’animation continue d’avoir l’air fluide et voir les nouveaux personnages introduits dans l’histoire est toujours très amusant.

Mortal Kombat Legends : Bataille des Royaumes sera lancé en numérique, Blu-ray et 4K Ultra HD sur 31 août 2021.