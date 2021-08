Mortal Kombat Legends: La bande-annonce de la bataille des royaumes apporte de grands combats et un feu brûlant

Aujourd’hui apporte une toute nouvelle bande-annonce pour Mortal Kombat Legends : Bataille des Royaumes. Cela devrait suivre les traces de l’an dernier Mortal Kombat Legends : La Vengeance du Scorpion, qui a donné vie aux produits classés R de la populaire série de jeux vidéo avant le redémarrage en direct. Maintenant, nous avons une suite sanglante qui ramène Johnny Cage, Sonya Blade et plus encore pour sauver l’univers.

La bande-annonce de Mortal Kombat ne perd pas de temps et démarre avec une bataille intense. Nous entrons ensuite dans la viande de celui-ci. Shao Kahn et Raiden se retrouvent face à face pour tenter de mettre fin à la guerre en cours. Leur disposition ? Un dernier Mortal Kombat avec les enjeux les plus élevés imaginables. Nous entrons ensuite dans une série de plans d’action. Combat après combat. Effusion de sang. Poings volants. Slogans. Tous les produits de base de la franchise sont présents et comptabilisés.

Le casting de Mortal Kombat est à nouveau dirigé par Joel McHale (Communauté) et Jennifer Carpenter (Dexter) en tant que Johnny Cage et Sonya Blade, respectivement. Les autres acteurs de retour incluent Jordan Rodrigues (Dame Oiseau) en tant que Liu Kang ; Patrick Seitz (Naruto Shippuden) en tant que Scorpion & Hanzo Hasashi ; Artt Butler (Sa) comme Shang Tsung & Cyrax; Robin Atkin Downes (La souche) comme Shinnok & Reiko; Dave B. Mitchell (Appel du devoir) comme Raiden, Kintaro & Sektor; Ikè Amadi (Effet de masse 3) comme Jax Briggs & One Being; Griffon gris (La maison bruyante) comme Kitana, Satoshi Hasashi & Mileena; et Fred Tatasciore (Poulet Robot) comme Shao Kahn. Les nouveaux membres de la distribution sont Matthew Mercer (Société de justice : Seconde Guerre mondiale) en tant que Stryker & Smoke; Bayardo De Murguia (Petites jolies choses) en tant que Sub-Zero/Kuai Liang ; Matt Yang Roi (Justice League contre les Fatal Five) en tant que Kung Lao ; Paul Nakauchi (Carmen Sandiego) en tant que grand maître Lin Kuei ; et Emily O’Brien (Constantine : Cité des Démons) comme Jade ; Debra Wilson (MADtv) comme D’Vorah.

Mortal Kombat Legends : Bataille des Royaumes reprend peu de temps après le film précédent. Notre équipe de héros est attaquée par les forces ennemies de Shao Kahn, ce qui oblige Raiden et son groupe de guerriers à conclure un accord pour participer à un dernier Combat mortel qui déterminera le sort des royaumes. Les héros de la Terre doivent se rendre dans l’Outworld pour défendre Earthrealm. Pendant ce temps, Scorpion doit trouver l’ancien Kamidogu avant qu’il ne soit utilisé pour ressusciter l’Être Unique, ce qui entraînerait une destruction certaine de toutes choses dans l’univers.

La suite est dirigée par le réalisateur de retour Ethan Spaulding, travaillant à partir d’un scénario de Jeremy Adams (Surnaturel, Société de justice : Seconde Guerre mondiale). Il est basé sur la populaire série de jeux vidéo créée par Ed Boon et John Tobias. Rick Morales (Batman : Le retour des croisés capés, Batman contre deux visages) et Jim Krieg (Batman : Gotham par Gaslight) sont des producteurs, avec Sam Register à bord en tant que producteur exécutif. Boon sert de consultant créatif.

Pour ceux qui souhaitent en acheter une copie cet été, le film sera disponible sur Blu-ray, qui coûte 29,99 €, et 4K Ultra HD Combo Pack, qui coûte 39,99 €. Il sera également disponible en achat numérique. Mortal Kombat Legends : Bataille des Royaumes arrive le 31 août. Assurez-vous de vérifier par vous-même la nouvelle bande-annonce d’IGN.

