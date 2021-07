Combat mortel les fans désireux d’avoir un meilleur aperçu du prochain film d’animation, Bataille des royaumes, ayez de quoi profiter grâce au panneau SDCC at Home.

Le Mortal Kombat Legends : Bataille des Royaumes panel a lieu aujourd’hui (samedi 24 juillet à 16h00 PT) et comprendra Joel McHale (Communauté, Fille des étoiles) en tant que voix de la star hollywoodienne devenue combattant Johnny Cage, Jordanie Rodrigues (Lady Bird, Les Fosters) comme Liu Kang, Dave B. Mitchell (Combat mortel 11) comme Raiden, Kintaro & Sektor; scénariste Jérémy Adams (Surnaturel, Société de justice : Seconde Guerre mondiale); producteur Rick Morales(Batman : Le retour des croisés capés); et co-créateur du jeu Ed Boon (NetherRealm Studios), qui sert les films en tant que consultant créatif. Josué Gris, producteur et animateur de Combat mortel Événements & Tournois Professionnels depuis 2015, modère le panel. Le lien pour voir le panneau est :

Lorsque les barbares de l’Outworld de Shao Kahn terrorisent Earthrealm, Lord Raiden est déterminé à mettre un terme au carnage une fois pour toutes. Cela laisse une option : un tournoi final de Mortal Kombat pour l’avenir d’Earthrealm – le gagner ou tout perdre. Les combattants d’élite de Raiden, Liu Kang, Johnny Cage, Sonya Blade, et quelques nouveaux visages donnent un coup de fouet à l’action alors qu’ils affrontent les guerriers les plus sanguinaires d’Outworld. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Mais au plus profond du royaume des ténèbres, un plan indicible du malveillant Shinnok se déroule, menaçant d’effacer l’existence telle que nous la connaissons. L’univers regarde, et c’est le gagnant qui prend tout !

Mortal Kombat Legends : Bataille des Royaumes est la suite directe de Mortal Kombat Legends : La Vengeance du Scorpion et sera disponible sur Digital et Blu-ray sur 31 août. Oh, et si vous avez manqué le premier film, il sera également disponible sous forme de pack combo 4K Ultra HD.