Mortal Kombat Legends a déjà une suite confirmée

Un deuxième volet de « Mortal Kombat Legends » a été confirmé, qui sera sous-titré « Battle of the Realms ». Bien que les détails sur son intrigue soient pratiquement rares, on sait que Joel McHale reviendra sur son interprétation de Johnny Cage, avec la participation de Jennifer Carpenter dans le rôle de Sonya Blade.

De plus, le casting sera également complété par la présence de stars telles que Jordan Rodrigues comme Liu Kang, Patrick Seitz en Scorpion et Hanzo Hasash, Dave B. Mitchell en Raiden, Kintaro et Sektor, ainsi que Gray Griffin, Fred Tatasciore , Ike Mamdi, Artt Buttler et Robin Atkin.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le nouvel opus de « Scream » est enfin terminé

Ce nouvel épisode animé de « Mortal Kombat » mettra en vedette les nouveaux talents Matthew Mercer comme Stryker et Smoke, Bayardo De Murguia comme Sub-Zero et Kuai Liang, Emily O’Brien comme Jade, Debra Wilson comme D’Vorah, Matt Yang King comme Kung Lao et Paul Nakauchi dans le rôle de Lin Kuei.

Ethan Spaulding, en charge de la réalisation de « Scorpion’s Revenge », reviendra en tant que réalisateur dans ce nouvel opus de « Mortal Kombat Legends », avec un scénario de Jeremy Adams (connu pour son travail sur la série télévisée « Supernatural »), tandis que Rick Mirales , Jim Krieg et Sam Register sont les producteurs exécutifs.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Anya Taylor-Joy exprime son enthousiasme à l’idée de travailler avec George Miller

Comme dans le film précédent, Ed Boon, co-créateur de la franchise « Mortal Kombat », sera impliqué en tant que consultant créatif pour le projet. Son partenaire, John Tobias, n’a aucun crédit sur la bande. Le premier volet de « Mortal Kombat Legends » a été noté R et après ses débuts à l’été 2020, il a réussi à collecter un pourcentage de 90% sur Rotten Tomatoes, avec une marge d’acceptation du public de 86%. Il n’y a toujours pas de date estimée pour la première du nouvel opus.