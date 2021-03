Mortal Kombat: le réalisateur explique la popularité de la franchise

Depuis près de 30 ans, chaque nouvelle tranche de « Combat mortel«Sur les machines d’arcade et leurs versions respectives pour consoles ont permis à la saga de se consolider comme l’une des franchises les plus importantes et les plus populaires parmi tous les jeux vidéo de combat, avec ses dernières tranches étendant ses personnages à travers des histoires complexes.

Après ce qui a semblé être une attente extrêmement longue, « Combat mortel»Reviendra dans les salles de cinéma avec une adaptation qui promet de livrer au public un récit solide orné de toute la brutalité et de la violence graphique si caractéristiques de leurs combats.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Hugh Grant jouera le méchant de « Dungeons & Drangons »

Simon McQuoid, Premier cinéaste qui a déjà des crédits de l’industrie dans le domaine de la production, récemment partagé avec ComicBook.com certaines de ses impressions sur la popularité de la franchise, expliquant pourquoi il considère qu’elle est toujours en vigueur.

« Réellement, Combat mortel pour moi, c’est très populaire à cause des personnages. Et les personnages sont finalement la machinerie de votre chronologie. Je veux dire, il y a le canon, la trame de fond, tous les détails », dit le cinéaste.

McQuoid garantit que la profondeur de chaque personnage et ses histoires d’origine sont un élément qui, lorsqu’on en parle aux fans de la franchise, est largement respecté, et que chaque présentation des personnages a été également célébrée de la même manière qu’elle est accessible à nouveaux publics.

Le synopsis de la bande indique que Cole Young, un combattant de MMA, est un homme qui lutte seulement pour gagner de l’argent sans être conscient de son héritage ou pourquoi l’empereur Shang tsung a envoyé à Sous-zéro, son meilleur guerrier, pour l’éliminer. Cela le ferait chercher Lame Sonya en direction de Jax, un chef des forces spéciales qui porte la même marque que Cole.

Vous pourriez aussi être intéressé par: David Lynch a presque adapté un manga du créateur d’Akira

Cole vous vous retrouverez dans le palais de Seigneur Raiden, s’entraînant avec certains des meilleurs guerriers de la planète pour affronter les ennemis de la Monde extérieur, vous devez donc libérer l’ancien pouvoir qui réside en vous pour mener à bien la tâche qui vous a été confiée.

Le film fait partie du plan de sortie de WarnerMedia, dans lequel son arrivée en salles aura un lancement simultané dans le catalogue de HBO Max. Sa première aura lieu le 16 avril.