‘Mortal Kombat’ lance sur Internet sa séquence d’ouverture rapide

Malgré le fait que « Mortal Kombat » soit déjà en salles depuis une semaine dans certains pays d’Amérique latine, le film attendu inspiré de la célèbre franchise de jeux de combat attend toujours de sortir aux États-Unis, préparant son lancement simultané avec HBO Max. vendredi prochain, 23 avril.

Dans le cadre de sa campagne promotionnelle, Warner Bros a décidé de publier les sept premières minutes du combat rapide entre Hanzo Hanashi et Bi-Han en ligne bien avant de passer à leurs identités respectives de Scorpion et Sub-zero, devenant ainsi les combattants les plus populaires. franchise populaire.

Il a été anticipé que la rivalité entre Scorpion et Sub-Zero sera l’un des thèmes centraux de cette nouvelle adaptation de « Mortal Kombat », montrant enfin aux joueurs de la saga un aperçu de ses origines, et, selon les producteurs du bande, étant le «cœur» du récit.

« Mortal Kombat » présentera un nouveau personnage nommé Cole Young, un jeune combattant MMA qui, ignorant son véritable héritage, a été signé par l’empereur Shang Tsung comme la cible de son plus grand guerrier, Sub-Zero, pour en finir avec lui.

Craignant de ce qui pourrait lui arriver et de sa famille, Cole se rend chez Sonya Blade pour trouver Jax, un major des forces spéciales qui pourrait l’aider en apprenant que la marque qu’ils ont tous les deux est un signe d’être choisi pour un tournoi légendaire qui mettra le sort de la Terre et d’autres mondes en péril, tout cela grâce aux conseils de Lord Raiden, un ancien dieu protecteur de notre monde.

Maintenant, Cole doit s’entraîner avec les guerriers Liu Kang et Kung Lao, ainsi qu’avec le dur mercenaire Kano pour devenir les champions de la terre dans un combat contre des êtres de «Outworld». Mettant en vedette des performances de Lewis Tan, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada, Ludi Lin, Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Mas Huang et Josh Lawson, « Mortal Kombat » sortira en salles aux États-Unis le 23 avril.