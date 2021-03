‘Mortal Kombat’: Ils révèlent un combat impressionnant entre Goro et Cole Young

Une nouvelle bande-annonce pour ‘Combat mortel’ avant sa première sur la plateforme HBO Max, montrant une série de nouvelles scènes d’action.

Le nouveau clip partagé montre un combat brutal entre l’un des méchants les plus célèbres du jeu vidéo, Goro et le nouveau personnage de Cole Jeune. En plus d’inclure de nouvelles images de Sous-zéro, Kano et d’autres personnages.

Bien que le prochain film de ‘Mortal Kombat’ comprenne de nombreux personnages de la saga originale du jeu vidéo tels que Sonya, Jax, Kano Oui Mileena, l’histoire se concentrera principalement sur la rivalité entre Scorpion Oui Sous-zéro, en plus du nouveau personnage de Cole Young.

Pour le moment, nous devrons attendre le 16 avril prochain, lorsque «Mortal Kombat» sortira sur les écrans de HBO Max.