Mortal Kombat fête ses 30 ans depuis son lancement en 1992

Le jeu vidéo de combatCombat mortel » a publié un nouveau logo et une vidéo commémorative pour célébrer le 30e anniversaire de la populaire franchise. Jeux Warner Bros. Il a posté les images sur sa chaîne YouTube officielle avec des clips montrant des scènes de ses divers jeux, films et autres animations couvrant ses trois décennies.

La vidéo combine des moments du premier jeu « Mortal Kombat » de 1992 et « Mortal Kombat 11 Ultimate » de 2020, avec des extraits supplémentaires du premier film d’action en direct « Mortal Kombat » (1995) et le film repensé de 2021. Au commencer vous voyez une vieille interview de Ed Boon impressionné par la façon dont « Ce jeu d’arcade que nous avons créé en 1992 a réussi à générer toutes ces différentes formes de médias. »

La franchise de combat est devenue gravée dans l’esprit des joueurs du monde entier, en venant à reconnaître des personnages emblématiques tels que Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Johnny Cage, Sonya Blade et bien plus encore. Dans la vidéo, vous pouvez également voir les coulisses de la création du premier opus, de la capture de mouvement au rendu virtuel.

De même, de nouveaux graphismes dans le jeu ont été révélés montrant la forme emblématique du logo du dragon composé de divers éléments de la série Mortal Kombat, tels que les modes de jeu, les moments de l’histoire, les personnages et les mouvements de finition.

Dans le cadre de l’anniversaire, Warner Bros. Home Entertainment a annoncé »Mortal Kombat Legends : Snow Blind », le troisième volet de la série de films d’animation, qui sortira le 11 octobre 2022. Au sein de la plateforme de hbo maxune sélection de films d’animation et d’action en direct de Mortal Kombat ont été inclus, ainsi que la série animée Mortal Kombat: Defender of the Realm.

»Mortal Kombat » a été créé par Ed Boon et Jean Tobias et développé par À mi-chemin. La série de jeux vidéo de combat brutal a sorti son premier jeu dans les arcades le 8 octobre 1992 et a depuis amassé près de 80 millions d’unités de jeux vidéo vendues.