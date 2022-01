Mortal Kombat était le nouveau film le plus diffusé de l’année dernière sur HBO Max

Le nouveau Combat mortel a remporté une victoire sans faute sur HBO Max. Sortie à la fois dans les salles et sur le service de streaming l’année dernière, Combat mortel faisait partie du plan global de WarnerMedia pour donner à chacune de leurs principales sorties de films une sortie jour et date en 2021. D’après Business Insider, les chiffres d’audience pour l’année ont tous été compilés dans une seule liste, et Combat mortel est nommé comme le titre le plus diffusé d’entre eux pour son week-end d’ouverture avec 3,8 millions de foyers diffusant le film.

Ces chiffres d’audience proviennent de SambaTV et représentent les ménages qui ont regardé au moins cinq minutes du film au cours des quatre premiers jours de sa sortie. Le finaliste de Combat mortel était le film croisé attendu Godzilla contre Kong avec 3,6 millions de téléspectateurs. La sortie récente de la nouvelle suite Les résurrections matricielles a attiré un nombre beaucoup plus faible avec 2,8 millions de foyers qui ont regardé au cours de la même période, bien qu’il faille noter que de plus en plus de cinéphiles se sont aventurés pour voir des films sur grand écran au fur et à mesure que 2021 progressait.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

On ne sait toujours pas s’il y aura une suite à Combat mortel car une suite n’a pas été officiellement annoncée. La porte est ouverte pour que l’histoire se poursuive, car l’acteur de Sub-Zero, Joe Taslim, a déclaré qu’il s’était engagé pour jouer le rôle dans plusieurs films, si la franchise passait à autre chose. Le réalisateur Simon McQuoid a également déclaré qu’il était prêt à reprendre le fauteuil du réalisateur pour Combat mortel 2 mais que la décision ne lui appartient pas, suggérant que c’est aux fans de faire en sorte que cela se produise.

« Les suites sont un peu délicates parce que vous ne pouvez pas les ignorer totalement, car ce ne serait pas une décision intelligente, mais aucun de nous n’a utilisé le » mot « . Nous n’en parlerions jamais en profondeur parce que nous sentons que nous devons mettre toute notre énergie dans ce film », a déclaré McQuoid à propos de Combat mortel 2. « Cela étant dit, si les fans en veulent un autre, ce n’est pas à nous de décider; c’est aux fans de décider. Ensuite, nous avons besoin de quelques pièces de menuiserie qui, nous le savons, peuvent nous mener quelque part car il y a un trésor de choses qui sont juste assis là. »

Le premier film donne l’impression qu’il sert à mettre en place quelque chose de plus grand, il serait donc dommage que l’histoire ne se poursuive pas. Si la suite ne se produit jamais, les fans devront également renoncer à voir le personnage populaire Johnny Cage participer au tournoi. Cage n’est pas apparu dans le premier film bien que son introduction dans une éventuelle suite ait été taquinée. Personne n’a encore été choisi pour ce rôle sans que la suite ne se produise officiellement, mais les fans ont manifesté beaucoup d’intérêt pour voir The Miz de la WWE assumer le rôle.

Combat mortel est réalisé par Simon McQuoid et écrit par l’équipe de Greg Russo et Dave Callaham. Si vous souhaitez voir le film, il est actuellement en streaming sur HBO Max. Le temps nous dira si la suite se produira un jour, mais plus le film original est diffusé, plus les chances d’un film de suivi sont élevées.





Spider-Man : No Way Home écrase le box-office pour un troisième week-end consécutif avec 52 millions de dollars Sony et Marvel Studios ont actuellement le 12e plus gros film de tous les temps après Spider-Man: No Way Home dépasse les 1,37 milliard de dollars dans le monde.

Lire la suite





A propos de l’auteur