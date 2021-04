Mortal Kombat est sanglant, peu profond et ridiculement amusant (Critique)

Il est temps de tester votre puissance en tant que nouveau Combat mortel le film arrive enfin. Le redémarrage du jeu vidéo a pris du temps, mais il y a beaucoup à apprécier malgré une histoire médiocre.

Cela fait LONGTEMPS depuis Combat mortel a honoré le grand écran. Malgré son goût de fromage global, le film original de 1995 reste l’une des adaptations de jeux vidéo les plus réussies. Même avec la mauvaise réception de sa suite, Annihilation, la marque MK est restée sacrément forte. Les jeux ont continué à se développer, mais même avec un redémarrage (très) réussi, il a fallu quelques décennies avant qu’un nouveau film ne soit finalement réuni.

Réalisé par: Simon McQuoid

Écrit par: Greg Russo et Dave Callaham

Mettant en vedette: Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Chin Han, Joe Taslim, Kiroyuki Sanada

Date de sortie: 23 avril 2021 dans les cinémas et HBO Max

Ils essaient depuis des années de redémarrer Combat mortel sur le film, mais maintenant c’est enfin sur nous. Avec une distribution diversifiée d’artistes martiaux impressionnants et une promesse de maintenir l’attrait ultra-violent des jeux, il semble que les fans / joueurs de redémarrage espéraient. À bien des égards, le nouveau film réussit très bien dans ce qu’il essaie de faire, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas tout à fait. Décomposons-le.

Principes de base de l’histoire

Presque tout le monde connaît l’idée générale de Combat mortel. Il existe plusieurs royaumes au-delà de la Terre. L’un d’eux, Outworld, est rempli de très mauvaises personnes qui souhaitent conquérir tout le monde. Pour ce faire, les Dieux Anciens ont conçu un tournoi de champions pour se battre les uns contre les autres pour le sort de leurs Royaumes. Afin de remporter la victoire finale, Outworld doit remporter dix Mortal Kombats consécutifs… Devinez combien ils ont gagné au moment où le film se déroule?

C’est vrai, neuf. Avec la victoire à portée de main, le sorcier diabolique Shang Tsung (Chin Han) ne laisse rien au hasard et truque le jeu. Au lieu d’attendre le début du tournoi final, il a envoyé son assassin Outworld (Sub-Zero, Reptile, même Mileena) dans notre royaume pour tuer de manière préventive les champions choisis.

Cette fois-ci, les champions ne peuvent pas simplement être n’importe qui, mais doivent être choisis. Les élus sont marqués d’un symbole distinctif en forme de dragon sur leur corps. Le seul moyen d’en acquérir un est d’être un descendant direct des précédents champions MK, ou vous pouvez TUER quelqu’un avec la marque et le faire transférer. L’idée générale ici étant que seuls les plus qualifiés pourront participer officiellement.

Ainsi, nous trouvons Cole Young (Lewis Tan), un combattant MMA qui a connu des jours meilleurs. Après avoir appris sa «marque de naissance» indique en fait qu’il est l’un de ceux qui ont été choisis pour défendre le monde. Après que sa famille ait été attaquée par un être surnaturel, il s’associe à quelqu’un qui pourrait peut-être lui dire ce qui se passe. Entrez Sonya Blade (Jessica McNamee).

Bien qu’elle ne fasse pas partie des «élus» elle-même, Sonya a consacré beaucoup de temps et de recherches à découvrir Mortal Kombat et à essayer de trouver l’autre élu. Elle a appris qu’Outworld ne jouait pas équitablement et que les personnes restant pour défendre la planète devenaient de plus en plus petites.

Les deux, ainsi que le meurtrier Kano (Josh Lawson), partent à la recherche de Raider’s Temple afin de s’entraîner avec le dieu du tonnerre et, espérons-le, être prêts à se battre dans Mortal Kombat le moment venu. Malheureusement pour eux, ils se retrouveront obligés d’agir plus tôt que prévu… Je ne veux pas entrer dans les spoilers, mais il suffit de dire que tout cela conduit à une quantité ridicule de coups de pied.

À bien des égards, c’est à peu près la configuration à laquelle vous vous attendez, mais j’aime la façon dont il a vraiment essayé de donner une tournure différente à l’ensemble du concept. Bon sang, nous ne nous rendons même pas à Mortal Kombat lui-même, car toute l’histoire raconte qu’ils doivent se battre contre la tricherie de Shang Tsung! En fait, le film se termine à peu près sur l’idée qu’ils doivent sortir et trouver plus de champions de la Terre pour se battre dans le tournoi.

Au fil des décennies, le Combat mortel Les jeux se sont plongés dans une tradition assez profonde. Les personnages ont reçu des arrière-plans complexes et l’histoire globale s’est considérablement étendue. Le nouveau film en profite à certains égards (principalement avec Scorpion et Sub-Zero, qui a été au centre du marketing), mais avance largement avec sa propre histoire.

Les bases sont toujours là, mais on ne nous donne que des aperçus d’Outworld et des références passagères à l’histoire de certains personnages. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, mais il y a une partie de moi qui voulait vraiment plus d’informations derrière les personnages. En général, il fait passer tous les points importants. Ma petite amie, qui n’a aucun intérêt ou aucune connaissance préalable de Combat mortel, suivi l’histoire très bien et ne se souciait pas de l’histoire plus longue entre Kabal et Kano.

Faire confiance aux personnages

L’objectif de cette nouvelle Combat mortel est sur Cole, un tout nouveau personnage conçu juste pour le film. Apparemment, le fait qu’il soit entièrement nouveau donne au public une nouvelle perspective pour entrer dans le monde / l’histoire plus vaste. Cela nous donne également un point de vue plus ancré alors que nous sommes plongés dans les éléments les plus fantastiques / surnaturels du film.

Le problème, cependant, est que Cole fait ridiculement confiance à toutes les personnes et aux informations qu’il a données. Il absorbe l’idée d’être chassé par Sub-Zero et l’histoire de Combat mortel avec à peine un clin d’œil. Au fur et à mesure que de plus en plus de choses étranges se produisent, il continue de les prendre et de rouler avec les coups (littéraux et figuratifs).

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, mais cela fait que le Cole se sent moins qu’un personnage étoffé. Pour moi personnellement, ses réactions / inclusion m’ont en fait fait moins accepter les éléments fantastiques et m’ont donné envie de les remettre en question davantage.

Cela n’aide pas non plus que l’histoire ne donne pas au personnage beaucoup de temps pour traiter / gérer les informations qui lui sont données. L’intrigue est un peu fragile et sert principalement à nous faire passer d’une scène de combat à une autre. D’une manière générale, c’est de toute façon ce que vous attendez d’un film de Mortal Kombat, mais le film insiste pour se prendre très au sérieux. C’est étrange, et ça fait bizarre quand ils deviennent méta (par exemple, un personnage qui dit carrément «victoire sans faille» ou «fatalité»). Parce que tant de choses jouent à être sérieuses, ces moments sont plus grincheux que ringards.

C’est malheureusement vrai pour tous les personnages. Le script ne donne tout simplement à aucun d’entre eux assez de temps pour se sentir vraiment significatif ou étoffé. Sonya Blade n’est guère plus qu’un porte-parole pour les décharges de savoir, avec l’actrice qui lance le dialogue à une vitesse vertigineuse pour obtenir toutes les informations en temps opportun. Liu Kang (Ludi Lin), le protagoniste normal de MK, est trop sérieux et se sent comme une caricature plutôt que comme un héros pour lequel s’enraciner.

Kano, assez drôle, se sent comme le personnage le plus étoffé du film. Il est brutal et grossier, mais parvient à voler à peu près toutes les scènes dans lesquelles il se trouve. Il est clair que l’acteur s’amuse, et il semble que son attitude exagérée aurait dû être la norme pour tous les personnages. , on a l’impression que l’accent mis par le film sur l’établissement de Cole Young en tant que partie importante de ce monde a pris du temps pour étoffer les autres personnages.

Maintenant, je dirai que Joe Taslim le TUE absolument en tant que méchant Sub-Zero. Il apporte une véritable menace à chaque scène dans laquelle il se trouve et j’aimerais voir plus de son histoire explorée plus tard. Il est tellement bon dans ce domaine.

Tout cela semble plus dur que je ne le pense. Ne vous méprenez pas, j’ai vraiment apprécié Mortal Kombat et je me suis bien amusé à le regarder (bon sang, j’espère qu’ils en feront plus bientôt). Cependant, le manque de développement réel du personnage rendait vraiment difficile de s’en soucier lorsque les combats se terminaient. Il n’y avait aucun lien émotionnel avec eux, donc la finale, bien qu’impressionnante à regarder, manquait d’un certain «punch».

Putain de merde, les combats

Si vous attendez avec impatience Mortal Kombat, la principale raison n’a probablement rien à voir avec le développement ou la tradition du personnage. Non, vous recherchez l’action. À cet égard, le nouveau film offre un certain nombre de façons étonnantes.

Il y a une quantité ridicule de combats dans le film. Avec un casting plein d’artistes martiaux impressionnants, chacun d’eux parvient à se démarquer et à apporter son propre talent à la table. Il n’y a pas deux séquences identiques ou répétitives. C’est vraiment génial. Je veux dire, j’ai perdu le compte de la quantité de «merde sacrée» ou «oh putain» que j’ai crié pendant le film.

En tant qu’artiste martial de longue date, j’ai été émerveillé par le talent exposé pendant plusieurs de ces scènes. Les cinéastes ont réussi à incorporer une sensation viscérale / ancrée aux côtés des éléments surnaturels de manière naturelle. Et c’est sans parler des décès!

Comme promis, le film tient compte de la nature brutale des jeux. Il y a du sang et des tripes à gogo lorsque les membres volent, les têtes roulent / explosent, et bien plus encore. Normalement, je ne suis pas trop fan de gore, mais dans le contexte de ce film, c’est une explosion absolue et cela m’a donné envie de plus. Ils ont réussi à réaliser ces scènes d’une manière qui équilibre le dessin animé et le réaliste. Cela aide à atténuer l’avantage, l’empêchant de se transformer en la manière la plus grotesque que montrent les films d’horreur.

Les scènes de combat livrent et si c’est tout ce que vous espériez sortir du nouveau Combat mortel, vous vous amuserez. L’histoire est suffisamment passable pour vous garder engagé entre les combats (bien qu’il n’y ait pas beaucoup de temps pour cela), et en fait un film d’action facile à apprécier. Comme je l’ai dit, ma petite amie se souciait moins des jeux, mais est revenue du film en s’amusant.