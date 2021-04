Mortal Kombat Dev travaillerait sur Marvel Fighter

Le développeur de Mortal Kombat, NetherRealm Studios, n’est pas étranger aux super-héros, étant donné qu’il appartient au suzerain de Warner Bros AT&T et qu’il travaille sur la franchise de chasseurs DC Comics Injustice depuis quelques années maintenant. Cependant, dans ce qui serait une torsion surprise, il y a des spéculations selon lesquelles l’équipe pourrait s’attaquer à un jeu de combat Marvel ensuite.

Les goûts de Spider-Man sont déjà apparus dans les jeux de combat, notamment dans la série Marvel vs Capcom. Mais l’entrée précédente Marvel vs Capcom: Infinite généralement déçue, et NetherRealm Studios garantit efficacement le succès commercial de nos jours. S’il est vrai que Disney et Warner Bros sont techniquement des concurrents, TT Games a concédé une licence à la fois à Marvel et à Star Wars pour ses divers jeux LEGO.

Cela dit, la source de cette histoire est fragile: Daniel Richtman, un espion de bande dessinée et de film, est celui qui met son cou en jeu. Il affirme que le titre est en développement pour PlayStation 5, sans aucune mention de la PS4. Ce ne serait pas inhabituel pour NetherRealm Studios: Mortal Kombat X était initialement prévu pour PS3, mais le studio a finalement décidé de se concentrer sur la dernière série de matériel disponible à l’époque, mettant ainsi en œuvre sa version cross-gen.

La chose intéressante à propos de cette histoire est que le patron Ed Boon a été interrogé sur un jeu potentiel de Marvel dans une interview avec Game Informer il y a quelques années, et il a admis que des conversations avaient eu lieu. «Je ne devrais probablement pas en parler», a-t-il déclaré, interrogé pour plus d’informations. De toute évidence, ce ne sont pas des preuves suffisantes pour corroborer cette rumeur, mais nous avons un soupçon sournois qu’il pourrait y avoir une part de vérité derrière celle-ci.