MORTAL KOMBAT abandonne ses sept premières minutes avant sa sortie de vendredi

Avant sa sortie simu dans les deux salles et sur HBO MAX, Warner Media et New Line Cinema ont abandonné les sept premières minutes du prochain Simon McQuoid réalisé. COMBAT MORTEL.

Le clip disponible sur YouTube montre Hanzo Hasashi (Hiroyuki Sanada) qui deviendra finalement SCORPION, avec sa femme, ses deux enfants et son clan dans son enceinte. Hanzo va chercher de l’eau de puits lorsque sa famille et son clan, le décès du Shirai-Ryu, sont rencontrés aux mains du Lin Kuei et de son grand maître, Bi-Han (Joe Taslim) qui deviendra Sub-Zero mais nous sommes au courant d’un coup d’oeil à ses cyro-capacités.

Ce que l’on nous donne est très similaire à l’histoire d’origine qui a été racontée dans l’animation MORTAL KOMBAT LEGENDS: LA REVENGE DE SCORPION. Le film semble l’utiliser comme un véhicule de l’intrigue et peut même nous donner un léger indice sur la véritable origine de Cole Young de Lewis Tan (peut-être, pas garanti, mais encore une fois, vous ne savez jamais).

L’action est intense, graphique, violente et pomper l’adrénaline tout ce que vous espérez dans un COMBAT MORTEL film. Découvrez le clip ci-dessous et assurez-vous de regarder le film complet à son arrivée en salles et sur HBO MAX ce vendredi 23 avril.