Mortal Kombat a-t-il une scène post-crédit?

Combat mortel a été écrit avec l’idée de donner naissance à une nouvelle franchise cinématographique, alors la nouvelle sortie attendue s’accompagne-t-elle d’une scène post-crédit? Basé sur la série de jeux vidéo à succès du même nom, Combat mortel a vu sa sortie dans les salles et HBO Max vendredi. Parce que nous allons discuter de la fin du film et révéler s’il y a de nouvelles images après le générique à surveiller, sachez qu’il y a des spoilers majeurs à venir.

Pour le meilleur ou pour le pire, les fans ont été surpris de voir qu’il n’y avait pas de scène post-crédit d’aucune sorte à la fin de Combat mortel. Il y avait de grandes spéculations sur le fait que Johnny Cage pourrait être introduit dans une scène post-crédit pour taquiner son retour dans l’inévitable suite, mais le maître du Shadow Kick était introuvable. Heureusement, il y a toujours un bonus supplémentaire pour les fans de longue date de la franchise dans le générique du film, en tant que nouvelle version de la chanson thème mémorable de l’original. Combat mortel le film est lu.

Bien que Johnny Cage ne soit pas montré, sa présence est toujours évoquée à la fin de Combat mortel. Lorsque Cole Young (Lewis Tan) est chargé par Lord Raiden (Tadanobu Asano) de créer une nouvelle liste de guerriers en vue d’un autre tournoi, Young demande: « Qui est le premier? » Nous revoyons ensuite Cole à son ancien club de combat, rassemblant ses affaires dans le vestiaire. Il explique à son promoteur qu’il se dirige vers Hollywood.

La caméra fait ensuite un panoramique sur une affiche de film accrochée dans le vestiaire pour un film mettant en vedette Johnny Cage. On l’appelle Citoyen Cage avec le slogan «Luttez pour vos droits». Cage porte une grande boucle de champion de style WWE ornée de son nom, et en arrière-plan, nous voyons une chaise de réalisateur et beaucoup d’explosions. Seul le titre du film Johnny Cage est révélé. Nous ne voyons pas le visage de Johnny sur l’affiche, ni qui le joue. Il ne semble pas que le rôle ait encore été joué. Cette courte scène aurait facilement pu servir d’excellente scène post-crédit, mais elle a toujours le même impact en frappant l’écran avant que le générique ne commence à rouler.

Avant la sortie du film, il a été expliqué pourquoi Johnny Cage ne ferait pas partie de Combat mortel. Lors d’un événement de presse pour promouvoir le film, le producteur Todd Garner a divulgué le raisonnement de l’équipe de création pour laisser le combattant préféré des fans à Hollywood. Tout se résume au personnage ayant une si grande personnalité qu’il n’y avait tout simplement pas de place pour lui dans le premier opus.

« Johnny Cage est évidemment l’éléphant dans la pièce, et il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles Johnny Cage a été problématique dans ce film particulier hors de la porte », a déclaré Garner. « Premièrement, c’est une très grande personnalité, non? Il a besoin de son propre espace. C’est très difficile de le jeter dans un film, comme je l’ai dit, avec Kano. Donc, le sortir était très facile non seulement pour le film, mais pour la suite. «

Le producteur a ajouté: « Je veux faire une suite, et j’ai maintenant Johnny Cage, qui n’a pas été utilisé dans le premier. Donc, j’ai un gros bâton et une carotte qu’ils vont peut-être me laisser avoir un Johnny Cage est une vraie présence dans le second. «

Les fans ont déjà spéculé sur qui pourrait jouer Johnny Cage. Un choix populaire est le lutteur professionnel de la WWE The Miz, dont le personnage de catch a une attitude arrogante similaire à Johnny. Le Miz a également taquiné qu’il serait prêt pour le rôle, bien qu’il n’y ait aucune indication pour le moment qu’il soit envisagé pour le rôle. Linden Ashby a joué Johnny Cage dans l’original Combat morteladaptation cinématographique. Mortal Kombat est maintenant diffusé sur HBO Max et joue dans les théâtres.

Sujets: Mortal Kombat, HBO Max, Streaming