Mortal Kombat 4K Blu-Ray Date de sortie, Steelbook et fonctionnalités spéciales annoncées

Warner Bros. ramène les victoires et les décès sans faille à la maison pour les amateurs de médias physiques comme Combat mortel devrait arriver sur Blu-ray/DVD et 4K Ultra HD le mois prochain. L’adaptation du jeu vidéo est sortie en salles plus tôt cette année et sera disponible à l’achat numérique ce mois-ci le 11 juin. Mais pour ceux qui espèrent mettre la main sur une copie physique, le studio a révélé la date de sortie, les fonctionnalités spéciales et la pochette du prochaine sortie vidéo à domicile.

Combat mortel arrive sur Blu-Ray, DVD et 4K le 13 juillet. Ainsi, ceux qui attendent de récupérer une copie physique devront attendre un mois complet de plus que ceux qui se contentent de l’acheter numériquement. Le Blu-ray coûte 34,98 € tandis que la copie 4K UHD coûte 44,98 €. Best Buy proposera également une version Steelbook au prix de 36,99 €. La version sera chargée de fonctionnalités bonus, y compris plusieurs featurettes et scènes supprimées.

Caractéristiques spéciales de Mortal Kombat Blu-Ray/4K Ultra HD :

Du jeu à l’écran : La réalisation de Mortal Kombat featurette

Mortal Kombat: featurettes des personnages préférés des fans

Fight Koreography featurette

Intro the Krypt: Easter Eggs of Mortal Kombat featurette

Anatomie d’une scène featurettes

Scènes supprimées

Warner Bros. a initialement publié l’adaptation de la populaire série de jeux de combat dans les cinémas et sur HBO Max le 16 avril. Cela faisait partie de la stratégie plus large du studio de sortir toute sa gamme de films 2021 en salles et via HBO Max le même jour tandis que la boîte bureau récupère entièrement. Dans quelle mesure cela a réussi reste en question, mais Combat mortel a dépassé un peu plus de 81 millions de dollars dans le monde. Le film aurait un budget d’environ 55 millions de dollars. Bien que ces chiffres ne soient pas stellaires, le film aurait surperformé sur HBO Max, donc Combat mortel 2 n’est pas du tout exclu à ce stade. Et la porte était certainement grande ouverte pour une suite, avec l’arrivée de Johnny Cage fortement taquiné.

Combat mortel se concentre sur le combattant MMA Cole Young. Ignorant de son héritage, il est pris au dépourvu lorsqu’un guerrier nommé Sub-Zero est envoyé pour le traquer. Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole recherche Sonya Blade sur les conseils de Jax, un major des forces spéciales qui porte la marque du même dragon étrange que Cole a depuis sa naissance. Cole se retrouve bientôt au temple du dieu ancien Lord Raiden, le protecteur d’Earthrealm. Il offre un sanctuaire à ceux qui portent la marque. Cole s’entraîne ensuite avec les guerriers expérimentés Liu Kang et Kung Lao, ainsi qu’un mercenaire voyou nommé Kano. Ils se préparent à se tenir aux côtés des plus grands combattants de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille pour l’univers.

Simon McQuoid a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film. James Wan (Aquaman, la conjuration) a produit l’adaptation. Le casting comprend Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Chin Han, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada, Max Huang, Sisi Stringer, Matilda Kimber et Laura Brent dans le rôle d’Allison Young. Vous pouvez pré-commander un exemplaire de Mortal Kombat dès maintenant sur Amazon.com ou chez le revendeur de votre choix.

Sujets : Mortal Kombat