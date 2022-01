Mortal Kombat 2 Writer promet une suite plus grande, meilleure et plus sanglante

Combat mortel 2 L’écrivain Jeremy Slater a promis que la suite de l’épopée des arts martiaux de l’année dernière serait plus grande, meilleure et plus sanglante. Toutes les choses que vous pourriez souhaiter dans un Combat mortel suivi. Combat mortel 2 a maintenant reçu officiellement le feu vert, avec Slater sur les réseaux sociaux pour déclarer son enthousiasme à l’idée de rejoindre l’équipe et de ramener à nouveau le jeu vidéo extrêmement populaire en direct.

En plus d’être tout ce qu’un Combat mortel suite devrait et pourrait être, Jeremy Slater continue de maintenir le train de battage médiatique en déclarant sans équivoque que Combat mortel 2 va « époustoufler les gens ». Vraisemblablement, l’écrivain veut dire cela métaphoriquement par opposition à la visualisation du film entraînant un coup de grâce brutal au générique de fin.

La première Combat mortel, qui agit comme un redémarrage des adaptations en direct des années 1990, a été réalisé par Simon McQuoid et met en vedette une foule de personnages reconnaissables du jeu vidéo, dont Mehcad Brooks comme Jax, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Tadanobu Asano comme Raiden, Hiroyuki Sanada comme Scorpion, Joe Taslim comme Sub-Zero et Lewis Tan comme nouveau personnage Cole Young. Mortal Kombat suit un combattant MMA échoué qui ignore sa lignée cachée ou pourquoi il est traqué par Sub-Zero du clan des assassins Lin-Kuei. Soucieux de sa sécurité et de celle de sa famille, il recherche une équipe de combattants qui ont été choisis pour défendre le royaume terrestre dans une bataille à gros enjeux contre les forces de l’Outworld.

Curieusement, le tournoi lui-même n’a pas lieu, les personnages devant se battre pour leur vie contre les forces du mal, qui tentent de les anéantir avant même que le titre Mortal Kombat ne commence. Peut-être que la suite verra les choses se dérouler différemment.





Mortal Kombat 2 se passe maintenant et devrait présenter Johnny Cage





New Line a maintenant confirmé qu’elle développait officiellement une suite à Combat mortel, et bien que le film en soit encore à ses débuts, de nombreuses stars originales devraient revenir. En fait, Lewis Tan, Jessica McNamee et Mehcad Brooks peuvent à peine contenir leur enthousiasme et se sont déjà rendus sur Twitter pour annoncer leur implication.

Alors que les détails de Combat mortel 2 restent largement inconnus, on s’attend à ce que le suivi amène le combattant préféré des fans Johnny Cage dans la mêlée. Teasée à la toute fin du premier film, des rumeurs circulent depuis concernant le casting du personnage adoré. Des noms de premier plan tels que Ryan Reynolds et James Marsden ont été suggérés par les fans, la rumeur la plus récente affirmant que Fils de l’anarchie et Pacific Rim la star Charlie Hunnam est courtisée pour le rôle.





La star de la WWE, The Miz, s’est également présentée pour le rôle de Johnny Cage en disant : « Honnêtement… si j’ai une chance, je voudrais vraiment m’assurer que je donne tout ce que je peux pour m’assurer que non seule la société de production, le réalisateur sont satisfaits du personnage que j’obtiens, mais aussi les fans parce que ce sont eux qui tiennent tellement à ce que Johnny Cage soit dans le film. C’est un personnage emblématique de la franchise Mortal Kombat et il a besoin être bien fait. Si je suis la personne pour le faire, alors tant pis. Je suis prêt à partir ! »

Avant de Combat mortel 2Jeremy Slater apportera d’abord le monde de Marvel Chevalier de la lune à la vie sur Disney +.





Les retombées de Mortal Kombat seraient en développement chez HBO Max Warner Bros. aurait « développé d’autres personnages dans l’univers de Mortal Kombat » pour des projets non spécifiés chez HBO Max.

