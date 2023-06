Mortal Kombat 2 s’allume alors que le tournage commence avec un engagement à polir les Kinks

LaCie Rugged Mini disque dur externe 1000 Go Orange, Argent

Résistant aux chocs, à la pluie et à la pressionProtection par mot de passeUSB 3.0: jusqu'à 4 fois plus rapide que l'USB 2.0 Les professionnels plébiscitent les disques Rugged.<b><br/></b>Depuis plus de 10 ans, les disques LaCie Rugged® ont su s'imposer dans les milieux les plus difficiles : les plateaux de tournage, les séances photo et les studios de musique des professionnels de la création les plus influents au monde.<br/>La raison ? Les produits LaCie Rugged comptent parmi les disques les plus fiables du secteur pour stocker et transporter les données sur le terrain.<br/><br/><b>Rugged Thunderbolt</b><br/>Avec le LaCie Rugged Thunderbolt, vous réaliserez toujours vos projets dans les temps, même si vous vous écartez des sentiers battus.<br/>Avec une résistance de niveau IP54 aux éléments et une vitesse ultra-rapide grâce au câble Thunderbolt intégré, nul besoin de compromis entre vitesse, mobilité et longévité.<br/><br/><b>Rugged RAID</b><br/>Le disque LaCie Rugged RAID a démontré sur le terrain qu'il pouvait transporter ou stocker en toute sécurité de grands volumes de données.<br/>S'adaptant à vos besoins en termes de performances ou de sécurité des données, cette solution de stockage Rugged vous permet d'opter pour le RAID matériel 0 pour des vitesses atteignant les 240 Mo/s* ou le RAID 1 pour une protection absolue des données.<br/>Dans tous les cas, vos données sont à l'abri de l'eau, de la poussière, des chutes et des chocs.<br/><br/><b>Rugged USB-C</b><br/>Ce disque a l'avantage de combiner la légendaire longévité des produits Rugged avec les technologies de port USB-C les plus récentes afin d'être compatible avec la nouvelle génération d'ordinateurs, tels que le dernier Apple® Macbook®.<br/>En plus d'être résistant à la pluie, aux chutes et aux chocs, le LaCie Rugged USB-C est rétrocompatible avec les interfaces USB 3.0 et USB 2.0.<br/><br/><b>Rugged Mini</b><br/>Affichant des capacités jusqu'à 4 To, le LaCie Rugged Mini est idéal pour transporter de grandes quantités de fichiers en toute sécurité et y accéder depuis des ordinateurs USB 3.0.<br/>Très compact, ce disque se glisse facilement dans un sac à dos, un sac à main ou un étui de PC portable.<br/><br/><b>Rugged Triple</b><br/>Vous avez besoin de transporter une bibliothèque multimédia en toute sécurité et d'y accéder depuis des ordinateurs FireWire 800 ou USB 3.0 ? Le LaCie Rugged Triple est fait pour vous.<br/>Grâce à ses deux ports FireWire, vous pouvez monter en série d'autres périphériques sur votre ordinateur.<br/>Ce disque Rugged compte également parmi les plus résistants de sa gamme, avec une résistance aux chutes de 5 mètres. - Offre exclusivement réservée aux professionnels