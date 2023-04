Mortal Kombat 2 : les méchants arrivent pour la suite du reboot

in

Warner Bros.

Mortal Kombat 2 commencera la production en juin prochain et les méchants sont déjà choisis pour vaincre les héros de la Terre et les guerriers de l’Outworld atteignent leurs objectifs. Attention!

© IMDbCombat mortel

Le premier volet du redémarrage de Combat mortel n’a pas été très bien accueillie par les spécialistes qui l’ont acceptée à 54% en Tomates pourries cependant, il y a de bonnes nouvelles pour les responsables du film car le public en général l’a apprécié avec un solide 86%. De plus, le film a récolté 84,4 millions de dollars qui ont récupéré les 55 millions de dollars investis pour l’enregistrer.

De cette manière Warner Bros. décidé qu’il y aurait une suite à Combat mortel et les amateurs d’un des jeux vidéo les plus violents de l’histoire pourront aller au cinéma pour continuer à regarder des combats incroyables avec le décès grotesque que l’imagination des écrivains peut offrir. Dans ce contexte, il y a des nouvelles sur les personnages qui apparaîtront dans la nouvelle entrée de cette franchise qui sera filmée en juin prochain.

Les méchants du prochain Mortal Kombat

Selon Le spectacle des hashtags la suite de Combat mortel auront comme antagonistes Shao Kahn, Baraka, Sindel et Quan Chi. Tous ces personnages appartiennent à Outworld, qui est cette dimension qui veut conquérir la Terre à partir d’un tournoi spécial avec les champions des deux endroits qui a déjà eu son premier développement lors des événements de la bande originale.

Shao Kahn est l’un des principaux méchants de la saga du jeu vidéo qui a fait ses débuts en 1993 avec le titre Combat mortel 2 qui fut tellement fêté par les fans de jeux vidéo qu’ils s’enthousiasmèrent à l’époque pour cet antagoniste au corps trapu et aux mauvaises intentions qui fut le véritable leader d’Outworld auquel répondirent Goro et Shang Tsung, les boss finaux du premier jeu apparu sur le bande de 2021.

Beaucoup s’interrogent sur le retour de Sub-Zero, qui était l’un des personnages principaux du reboot réalisé par Simon McQuoid . Bien que le ninja maître de la glace soit décédé dans l’épisode précédent, l’acteur responsable, Joe Taslim, a signé un contrat multi-films et on sait que Bi-Han, comme on appelle en réalité ce méchant, est relancé sous la forme de Noob Saibot, c’est pourquoi il pourrait revenir dans la suite qui est sur le point d’être enregistrée.

