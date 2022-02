Mortal Kombat 2 : distribution, intrigue, date de sortie et tout ce que nous savons

Combat mortel a été initialement publié en tant que jeu vidéo à la fin de 1992 par Midway Games. À la fin des années 1990, Hollywood a adapté la franchise de jeux en une série de films. Le premier tome, intitulé Combat mortelest sorti en 1995, suivi de sa suite, Mortal Kombat : Anéantissement, en 1997. Alors que le premier film a bien fonctionné, le deuxième film a incité les dirigeants du studio à se prononcer contre d’autres tranches de la franchise.

Puis, en 2021, le public a droit à un redémarrage du film original, qui a été un énorme succès. Le redémarrage a été un tel succès que les dirigeants de New Line Cinema ont lancé une suite presque immédiatement.

Sur ce, voici tout ce que nous savons sur Combat mortel 2 jusque là!

Acteurs et personnages : qui est confirmé ?





Un personnage confirmé pour le film est Noob Saibot, qui sera joué par Joe Taslim, qui avait le rôle de Sub-Zero dans le premier film. Pour ceux qui ne connaissent pas le canon du jeu vidéo, le Sub-Zero original, après avoir été vaincu par Scorpion, s’est transformé en une ombre mortelle qui prend le nom de Noob Saibot. Il est l’incarnation du mal dans la série de jeux. Même ainsi, la transformation de ninja en ombre maléfique en sera une pour le livre des records. Les effets utilisés dans le premier film disent aux fans que la suite sera spectaculaire. Alors que de nombreux fans étaient contrariés que Johnny Cage ne soit pas dans le premier film, l’arrogant champion de combat sera dans la suite. On s’attend également à ce que Cole Young (Lewis Tan), le rejeton de Scorpion, revienne également. Il a été confirmé que le major Jackson « Jax » Briggs (Mehcad Brooks), Sonya Blade (Jessica McNamee) et Shang Tsung (Chin Han) reviendront pour le deuxième épisode.





Acteurs et personnages : qui pourrait rejoindre la suite ?





Il a été laissé entendre à la fin du premier film, en montrant une paire de spectateurs de fans, que nous pourrions voir Kitana dans la suite. Les autres personnages sur la liste de souhaits des fans sont Nightwolf, Sheeva, Kotal Kahn et Shinnok. La première Combat mortel avait la configuration parfaite pour que Sheeva apparaisse dans la suite depuis que Cole a tué Goro dans le premier film. De plus, il n’y a aucune raison pour que la suite ait BESOIN d’avoir Shinnok dans la suite puisque Shang Tsung remplira à nouveau le rôle du principal antagoniste. Cependant, c’est le glaçage sur le gâteau.

Il a également été distribué que le réalisateur a ses choix pour qui jouer dans des rôles spécifiques. Le choix de casting le plus intéressant serait Ryan Reynolds dans le rôle de Johnny Cage. L’acteur a les caractéristiques physiques, y compris l’arrogance naturelle et le timing comique pour que le personnage travaille en sa faveur. Cependant, avec Reynolds ayant un calendrier complet pour les douze à quinze prochains mois, il y a extrêmement peu de chances que ce rêve se réalise. Charlie Hunnam de Fils de l’anarchie notoriété.





Un autre excellent casting pour la suite serait de choisir Dwayne « The Rock » Johnson dans le rôle de Kotal Kahn. Encore une fois, comme les problèmes de sécurisation de Ryan Reynolds pour le film, le calendrier professionnel de Johnson est assez chargé et ne supporterait pas de jouer dans l’une des franchises les plus appréciées de tous les temps. Pourquoi ne pas attendre que la liste des acteurs de rêve soit disponible ? Parce que le film est déjà entré en pré-production. Quelques ajustements mineurs au script sont en cours et seront terminés très bientôt. Là encore, puisqu’on ne sait pas grand-chose sur cette suite, le casting de rêve pourrait déjà être réuni. C’est la beauté des nouvelles de divertissement; on ne peut jamais dire avec certitude jusqu’à ce que cela se produise.

Sindel pourrait également être inclus dans la suite. Cela n’aura de sens que si Kitana est inscrite dans le scénario. Les fans savent que Sindel était la reine d’Edenia et que Shao Kahn a tué son mari, Jared, et l’a forcée à se marier. Comme le public s’en souvient peut-être, le premier film s’est terminé sans présenter le tournoi. Pour se venger de la mort de Mileena, Shang Tsung pourrait recruter Sindel pour venger la mort de son autre fille. La seule personne à laquelle nous pouvons penser pour jouer le rôle serait la grande Catherine Zeta-Jones.





Intrigue : à quoi s’attendre





le Combat mortel 2 le scénario sera écrit par Jeremy Slater, qui travaille également sur la prochaine série Disney+ Chevalier de la lune. Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur la prémisse, Slater a déclaré: « Nous construisons quelque chose de plus grand, de meilleur et de plus sanglant qui va époustoufler les gens. » Avec les spéculations sur Combat mortel 2 prenant de l’élan, le film a beaucoup à faire, mais la suite bénéficie d’un soutien indéfectible.

Bien qu’aucune date n’ait été confirmée pour le moment, nous nous attendons à voir le titre fin 2023 ou 2024.





