Mortal Kombat 2 continue d’élargir son casting avec Desmond Chiam, Ana Thu Nguyen et Damon Herriman rejoignant la mêlée

Les fans de la franchise Mortal Kombat seront ravis du développement récent que New Line Cinema a annoncé. Ils ont ajouté de nouvelles stars à la gamme d’acteurs existante pour la suite du film Combat mortel 2. Martyn Ford, Desmond Chiam, Ana Thu Nguyen et Damon Herriman rejoignent la famille Mortal Kombat. Martyn Ford, Desmond Chiam, Ana Thu Nguyen et Damon Herriman rejoignent la famille Mortal Kombat selon Deadline.





Martyn Ford, l’imposant bodybuilder et acteur polyvalent, a récemment été annoncé pour incarner l’empereur Outworld, Shao Kahn. La présence de Ford à l’écran a déjà été ressentie dans des films tels que F9 : la saga rapide et Kingsman : le cercle d’oret son entreprise actuelle avec Sony La machine crée déjà des ondulations.

Maintenant, nous avons Desmond Chiam en tant que roi édénien Jerrod. Le charme et l’esprit de Chiam ont été vus dans la comédie SXSW Joy Ride, et il a un passage notable dans la série Marvel Le faucon et le soldat de l’hiver.

Ana Thu Nguyen, qui devrait être vue dans le film d’action australien Souka, a été engagé pour jouer la reine Sindel. Enfin, le talentueux Damon Herriman, connu pour son interprétation glaçante de Charles Manson dans Quentin Tarantino Il était une fois à Hollywoodsera considéré comme le démon Netherrealm Quan Chi.





Des visages familiers rencontreront du sang neuf

Images de Warner Bros.

Combat mortel 2 suit le succès retentissant du film Mortal Kombat de 2021, qui était une adaptation cinématographique de la franchise de jeux vidéo emblématique créée par Ed Boon et John Tobias. Malgré les défis d’une industrie en proie à une pandémie, le film a ouvert au numéro un au box-office, récoltant plus de 84 millions de dollars dans le monde et émergeant comme l’un des titres les plus regardés sur la plateforme de streaming Max.

Alors que le film original suivait le combattant MMA Cole Young, interprété par Lewis Tan, dans une bataille à enjeux élevés contre les ennemis d’Outworld pour le sort de l’univers, l’intrigue de la suite est entourée de mystère. Une grande partie de la distribution originale du premier film fera son retour.

Nous verrons Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Lord Raiden, Mehcad Brooks comme Jax, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung, Joe Taslim comme Bi-Han et Sub-Zero, Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi et Scorpion, et Max Huang comme Kung Lao. De plus, les nouveaux entrants Karl Urban, Tati Gabrielle et Adeline Rudolph assumeront respectivement les rôles de Johnny Cage, Jade et Kitana.

Simon McQuoid, qui a magistralement réalisé le premier film, est de retour aux commandes de la suite. Le scénario est écrit par Jeremy Slater et la production est entre les mains compétentes de James Wan et Michael Clear d’Atomic Monster, Todd Garner de Broken Road Productions, Simon McQuoid et E. Bennett Walsh.

Combat mortel 2 s’annonce comme une montagne russe bourrée d’action. La suite mélangera de nouveaux ajouts intrigants avec les personnages originaux de son prédécesseur. Nous pouvons nous attendre à ce que la deuxième sortie soit un KO au box-office, grâce au Combat mortel l’héritage de la franchise et le calibre des talents impliqués.