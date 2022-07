Mortal Kombat 12 ravit les fans avec de nouvelles nouvelles

De nouvelles nouvelles sont apparues sur le réseau qui ont ravi les fans qui attendent le jeu de combat Mortal Kombat 12 de Nether Realm Studios.

Une nouvelle rumeur a apporté de bonnes nouvelles à de nombreux joueurs attendant l’annonce de MK 12. NetherRealm Studios n’ayant pas encore annoncé son dernier jeu, de nombreux fans s’inquiètent que le prochain projet des développeurs ne soit pas Mortal Kombat 12.

NetherRealm est censé être en préparation. Les studios peuvent avoir l’un des trois projets – MK 12, Injustice 3 et un mystérieux jeu de combat pour les bandes dessinées Marvel.

Cependant, une nouvelle rumeur laisse entendre que les développeurs travaillent toujours sur un jeu Mortal Kombat 12 et non sur des jeux basés sur les comics DC et Marvel.

Tout récemment, des informations sont apparues sur le réseau indiquant que l’éditeur EA et Marvel travaillent ensemble sur un nouveau jeu de combat.

Compte tenu de cela, les joueurs ont immédiatement écarté la possibilité que NetherRealm Studios puisse travailler sur un jeu basé sur les bandes dessinées Marvel car il est peu probable que deux jeux de combat identiques puissent être en développement en même temps.

De plus, les internautes ont noté le fait que presque aucune information n’apparaît sur le jeu Injustice 3, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’il soit en développement actif.

Tout bien considéré, les fans pensent que le prochain jeu de NetherRealm Studios est MK 12, qui fait de plus en plus surface en ligne ces derniers temps. Cette nouvelle ne pouvait que plaire aux fans de la série Mortal Kombat.

Bien que NetherRealm Studios ne soit pas prêt à parler de son prochain jeu, il a commencé à taquiner le jeu, principalement par l’intermédiaire d’Ed Boon, le fondateur et directeur créatif du studio.

Mortal Kombat 11, sorti en 2019, est le dernier jeu de NetherRealm Studios. Depuis, trois ans se sont écoulés, et donc les joueurs pensent que l’annonce de Mortal Kombat 12 devrait avoir lieu dans un futur proche.