Mortal Kombat 11 DLC cesse alors que NetherRealm se tourne vers le prochain projet

Après deux ans de soutien franchement fantastique, NetherRealm Studios a confirmé qu’il passait à de nouveaux pâturages et cessait le support DLC pour Mortal Kombat 11. Le combattant a eu une course exceptionnelle, avec plusieurs ajouts de personnages – dont Rambo et le Joker – ainsi que un tout nouveau complément d’histoire. Le titre continuera bien sûr à être joué en compétition, mais son développeur se concentrera sur son prochain projet.

Ce que cela entraînera exactement est encore inconnu. NetherRealm Studios a, historiquement, rebondi entre Mortal Kombat et sa franchise de combat DC Injustice, mais il y a des rumeurs selon lesquelles la tenue appartenant à Warner Bros pourrait faire un prochain bagarreur Marvel. Bien que cela puisse sembler fou, il convient de rappeler que TT Games – une autre filiale de WB Games – a travaillé sur divers titres Marvel et Star Wars, bien que des adaptations sur le thème LEGO.

Quoi qu’il en soit, on ne peut pas imaginer qu’une annonce soit trop loin – j’espère que nous aurons une meilleure idée de ce que fait le développeur avant la fin de l’année.