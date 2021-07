« Mortal » aura-t-il la saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Mortal » (« Mortel » en anglais), une série française réalisée par Edouard Salier et Simon Astier, et mettant en vedette Carl Malapa, Nemo Schiffman, Manon Breshch et Corentin Fila, a été créée en Netflix seulement le 2 juillet 2021, mais les fans du drame pour adolescents et de la plateforme de streaming demandent déjà un troisième opus.

Dans le premier lot d’épisodes, Sofiane, Victor et Luisa, trois lycéens aux personnalités différentes, doivent unir leurs forces et combiner leurs pouvoirs vaudous, qu’ils ont obtenus d’une entité aux yeux rouges appelée Obe, pour découvrir le sort du frère de Sofiane. , Réda. Lorsque le pacte avec le diable prend une tournure dangereuse, les trois protagonistes doivent lutter ensemble pour vaincre la force surnaturelle qui les menace.

Alors que, dans le deuxième volet, quand Obé revient sous sa nouvelle forme et commence à constituer une armée d’adeptes dans l’école, Sofiane, Víctor et Luisa se précipitent pour éviter un désastre. Y aura-t-il donc une troisième saison dans Netflix?

« MORTAL » AURA-T-IL LA SAISON 3 ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série française, et bien qu’apparemment dans le dernier épisode, l’histoire de Sofiane, Victor et Luisa pourrait se poursuivre dans une troisième fournée d’épisodes, il n’y a toujours rien de sûr .

Surtout à cause du chemin difficile qu’il a parcouru »Mortel», qui avant d’être diffusée a été rejetée par plusieurs producteurs. Netflix a renouvelé la série pour un deuxième versement en janvier 2020 et l’a annulée peu de temps après, mais en mai 2021, la bande-annonce est sortie et la date de première annoncée.

En revanche, le créateur Frédéric García a évoqué la possibilité de poursuivre le show pendant plusieurs saisons. Dès le début, j’avais au moins trois saisons en tête. Tout dépendra donc de la réaction du public.

En règle générale, le service de streaming prend généralement quelques semaines pour évaluer la réponse du public. Bien que la plateforme ne partage pas les chiffres, ceux-ci sont généralement inclus dans le renouvellement ou l’annulation d’un projet.

Pour l’instant, la deuxième saison de « Mortel« A une note de 6,6/10 sur IMDb, ce qui ne vous donne pas beaucoup d’espoir. Sera-t-il annulé une fois de plus ?

Que va-t-il se passer dans une troisième saison de « Mortal » ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE « MORTAL » SERA-T-ELLE SORTIE?

Oui Netflix renouveler « Mortel« Pour une troisième saison, le plus probable est que les nouveaux épisodes seront diffusés sur la plateforme de streaming fin 2022 voire en 2023, étant donné que le deuxième opus a mis 19 mois à arriver.