Mort sur le Nil et autres films basés sur les livres d’Agatha Christie

le romancier Christie Agathe était l’un des plus importants de l’histoire, laissant un héritage de plus de 60 livres et histoires avec des détectives, des enquêteurs et des meurtriers, ce qui lui a valu le titre de reine du mystère. La dramaturge est devenue l’un des écrivains les plus vendus au monde avec plus de deux millions d’exemplaires, ses ventes de livres se classant au deuxième rang après Shakespeare et la Bible.

Plus de 46 ans après sa mort, les livres d’Agatha Christie continuent d’être recommandés et lus par les gens, servant toujours de source d’inspiration et d’exemple à suivre pour les auteurs des genres criminel, policier et policier. Ses histoires ont eu un tel impact que divers cinéastes ont adapté ses livres en productions cinématographiques. Voici donc quelques-uns des meilleurs films basés sur ses livres.

Meurtre sur l’Orient Express







Son histoire se déroule dans les années 1930, lorsqu’un train bien connu en Europe doit s’arrêter en raison d’une tempête de neige. Cependant, l’intrigue commence lorsque ce qui semble n’être qu’un délai d’attente se transforme en scène de crime lorsqu’ils découvrent qu’un passager est décédé, sans rapport avec l’accident dû aux températures extrêmes.

Le film met en scène l’acteur Kenneth Brangh incarnant le détective Hercule Poirot, qui sera chargé d’enquêter sur chacun des passagers pour retrouver l’éventuel meurtrier. Ce film est un remake du film classique du même nom de 1974, et met en vedette la participation de Johnny Depp, marguerite ridley, Josh Gad, michelle pfeiffer, Judi Dench, Derek Jacobyentre autres.

mort sur le nil







Avec la sortie de »Murder on the Orient Express », une nouvelle histoire a commencé dans le monde du cinéma avec »Death on the Nile » servant de suite. L’histoire nous raconte comment un groupe de personnes est impliqué dans un meurtre lors d’un voyage à travers l’Égypte, chacun ayant des raisons et des secrets qui font d’eux des suspects ou des complices de l’attaque.

Le film est réalisé par Kenneth Branagh, qui interprète à nouveau le rôle d’Hercule Poirot, et compte de grands noms dans son casting tels que Gal Gadot, Letitia Wright, Armie, Marteau, Annette Bening, Ali Fazalentre autres.

Meurtre à bord







Bien que les films susmentionnés soient des productions modernes des livres de Christie, les productions cinématographiques de leurs histoires existent depuis longtemps, comme « Murder on Board », un film de 1964. Nous y rencontrons Miss Marple, une adorable vieille dame amoureuse des mystères. et connaisseur de la nature humaine qui est invité sur un navire où se trouvent des criminels qui reçoivent une seconde chance.

Cependant, après un empoisonnement et plusieurs meurtres de sang-froid, la protagoniste âgée commence à penser qu’il y a un chat enfermé, et elle devra enquêter sur qui est derrière ces actes odieux.

dix noirs







L’un des livres les plus vendus d’Agatha Christie, jusqu’à présent l’un des plus populaires et célèbres, avec plusieurs adaptations cinématographiques, avec celle réalisée par le français René Clair en 1945, ou l’adaptation russe par Stanislav Govorkhin en 1987. .

Pourtant, le film peter collinson de 1974 est l’une des adaptations les plus populaires, où il suit dix personnes qui sont invitées sur une île. Ici, ils découvrent qu’ils ne savent pas quelle était la raison de la réunion, car ils savent seulement qu’ils ont été invités par un homme mystérieux nommé M. Owen.

maison bancale







Sorti en 2017 et basé sur le roman de Christie de 1949, son histoire est basée sur la mort d’un homme milliardaire qui vivait avec toute sa famille, ses enfants, sa belle-fille et même sa jeune femme. L’enquêteur privé Charles Hayward arrive au manoir familial pour rencontrer de nombreux personnages suspects, qui ont tous quelque chose qui peut les qualifier de possibles meurtriers du magnat des affaires.