‘Mort sur le Nil’: ce que c’est que de travailler le roman d’Agatha Christie d’un livre au grand écran

« Mort sur le Nil » est l’un des films actuels du réalisateur Kenneth Branagh basé sur le roman du même nom de 1937 de l’écrivain emblématique Christie Agathe, séduit déjà le public dans les cinémas du monde entier. Le film emmène les spectateurs dans les eaux du Nil où une poignée de personnages colorés se rassemblent à bord d’un bateau de luxe pour un mariage.

Dans cet endroit, le détective Hercule Poirot, qui est obligé de suspendre ses vacances pour démêler un meurtre mystérieux qui implique des voyageurs de différentes manières.

Le nouveau film sera la deuxième incursion de Branagh dans l’univers d’Agatha Christie, après Murder on the Orient Express en 2017. Pour le producteur, continuer à construire l’univers cinématographique du célèbre écrivain était un défi irrésistible qui le réunissait une fois de plus avec l’équipe de création du premier film.

Une fois la production terminée, Branagh a rencontré le scénariste Michael Green pour sélectionner la prochaine pièce de Lady of Crime à transformer en film. «Nous nous sommes beaucoup amusés à parler de ce que pourrait être le prochain film de la série de films d’Agatha Christie. Nous avons tous les deux exprimé quels étaient les romans préférés de l’autre, mais nous revenions toujours à Mort sur le Nil « , a détaillé Green.

Branagh, quant à lui, ajoute : « La passion qui anime l’histoire originale d’Agatha Christie est très forte. C’est l’un des livres les plus fascinants et les plus dérangeants de Christie. Il présente l’histoire avec une patine de sophistication, de sensualité, de glamour et de romantisme, mais une patine qui est tout à la fois précaire, fragile, dangereuse et perturbatrice. ».

Comment était-ce de l’amener dans l’univers cinématographique?

Porter l’univers d’Agatha Christie à l’écran était un travail coordonné et cohérent de toutes les facettes du processus de production du film. Pour Green, il s’agissait d’un travail minutieux d’analyse des personnages du roman qui prendraient plus tard vie dans le scénario.

Pour le décorateur Jim Clay (Belfast, Children of Men, Really Love), cela a généré la réalisation de scénarios qui impliquaient des atmosphères créées par l’écrivain dans le livre, en combinaison avec une esthétique adaptée à chacun des personnages en charge du créateur. déguisement Paco Delgado.

En ce sens, Green a indiqué : « Le livre est très bien écrit. Il contient certaines des meilleures proses d’Agatha Christie et a une intrigue merveilleuse avec une excellente solution. C’est très bon. Mais nous sommes toujours revenus aux thèmes de la passion et de l’amour, en nous concentrant sur ces sentiments, en veillant à ce que tous nos personnages aient quelque chose à dire sur le pouvoir de ces émotions. ».

En ce qui concerne l’endroit où l’histoire se déroule, l’équipe de production a travaillé pour rendre justice aux décors des années 1930 que Christie envisageait lorsqu’elle écrivait le roman, d’un bar de plongée londonien où la haute société se réunit pour boire et danser, au luxueux SSKarnak où le centre meurtre du complot a lieu. À leur tour, ils ont recréé aux Longcross Studios l’hôtel Cataract à Assouan, dans le désert de Nubie, où Agatha Christie a séjourné tout en écrivant « Mort sur le Nil ».

